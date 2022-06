Une escrimeuse de Fredericton représentera le Canada au Royaume-Uni

L'escrimeuse du club Damoclès a été sélectionnée selon l’ensemble de ses performances et d'un bon classement au niveau national.

Chargement de l’image Claire Han du club Damoclès de Fredericton a mérité une médaille d'or lors des championnats provinciaux du Québec ce printemps. Maira Jade Paynot (2e place) ainsi que Dominique et Clara Richard (3eplace) l'ont accompagné sur le podium. Photo : gracieuseté d'Escrime Nouveau-Brunswick

Cette compétition est importante pour elle. La Fédération canadienne d’escrime examine les résultats à travers le Canada et ensuite lance des invitations à ceux et celles qui ont obtenu les meilleurs résultats. C'est à ce moment que j’ai accepté l’invitation , confie-t-elle.

« Lorsqu'on fait bien dans les compétitions, on avance dans les classements. Ce n'est pas seulement l'affaire d’une seule compétition. Je suis honorée d’avoir été sélectionnée. Je sens que je fais partie de la communauté d’escrime. Ce sera excitant de participer à cette compétition internationale. » — Une citation de Claire Han, escrimeuse

Passion pour l'escrime

Celle qui termine sa dixième année à l’école Sainte-Anne de Fredericton a pratiqué d’autres sports, mais c’est l’escrime qui l'a le plus intéressée. Elle apprécie ce que ce sport lui apporte.

J’ai commencé à pratiquer l’escrime à la suggestion de mes parents. J’ai aussi pratiqué d’autres sports, mais c’est l’escrime qui a retenu mon attention. J’aime l’aspect mental et physique que ça apporte. Ça va bien avec ma personnalité. L’escrime me permet d'utiliser ma tête et mon corps en même temps.

Préparation pour les Jeux du Canada

Lors de la compétition du Commonwealth, elle participera au concours du fleuret, bien qu’elle soit aussi à l’aise avec l'épée et le sabre. Bien que le Nouveau-Brunswick ne soit pas une grande puissance au pays, elle croit avoir les gens autour d’elle pour la faire progresser.

J’ai de très bons entraîneurs. Je vais participer à quelques camps d'entraînement. Je suis également engagée pour ma qualification aux Jeux du Canada d’hiver à l'Île-du-Prince-Édouard en 2023. Je fais déjà beaucoup d'entraînements individuels.

Chargement de l’image Jim Stevens, entraîneur de l’équipe d'escrime du Nouveau-Brunswick pour les Jeux du Canada en 2023, est en discussion avec Claire Han. Photo : gracieuseté d'Escrime Nouveau-Brunswick

Je fais de nombreuses compétitions et je remarque que je continue de m'améliorer et d'apprendre. L’expérience de Londres va certainement m’être utile pour la qualification pour les Jeux du Canada , dit-elle.

Afin de l’aider à défrayer les coûts de son déplacement à Londres, une campagne de sociofinancement a été lancée.