5 nouvelles résidences musicales au Moulin du Bic cet été

Fred Péloquin, Plant Neige, Gabrielle Cloutier, Zouz et Bolduc Tout Croche sont les cinq artistes sélectionnés pour les 7e Résidences musicales au Moulin.

Chargement de l’image Simon Bossé, alias l’artiste Mille Putois, signe l’affiche de l’édition 2022 des Résidences musicales au Moulin. Photo : Simon Bossé

On ne peut pas en prendre plus, parce qu’on est une organisation bénévole, on fait ça pour le plaisir et il faut que ça demeure comme ça. On ne peut pas accueillir autant de gens [qu’il y en a] qui voudraient séjourner au Bic , explique le directeur artistique des Résidences musicales au Moulin, Jean-Philippe Catellier, en entrevue avec Éric Barrette à l’émission Info-réveil.

Depuis 2016, l’organisme Les Résidences musicales au Moulin invite des artistes à séjourner une semaine chez l’artisan Daniel St-Pierre, qui a redonné vie à un ancien moulin au cœur du Bic.

« Si on faisait des recherches pour savoir s’il y a un autre lieu au Québec où la résidence se passe chez quelqu’un, je ne suis pas certain qu’on en trouverait beaucoup. Être invité en ces lieux chez Daniel [St-Pierre], je pense que c’est quelque chose d’absolument singulier. » — Une citation de Jean-Philippe Catellier, directeur artistique des Résidences musicales au Moulin

Jean-Philippe Catellier souligne que les résidences ont continué d’avoir lieu ces deux dernières années, malgré la pandémie. Les spectacles qui ont eu lieu en 2020 s’étaient néanmoins tenus devant un public restreint.