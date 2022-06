La culture comme outil d’intégration des communautés arabes du Manitoba

Près de 300 personnes se sont réunies sur le parvis de l’Église de Précieux Sang. Un souper participatif était proposé, avec des plats provenant de près d’une dizaine de pays arabes, allant de la Syrie au Maroc à la Tunisie, en passant par la Libye.

Pour l'ancien président de l’Association Canadienne des Arabes au Manitoba, Fayçal Zellama, cet événement renforce le lien entre les différentes diasporas arabes de la province.

« Du Moyen-Orient aux pays du Maghreb, la communauté arabe au Manitoba provient de tous les pays arabes. Il y a des personnes anglophones et francophones, dont l’immigration au Manitoba est principalement économique ou politique, si l’on parle des réfugiés. »

M. Zellama explique que cette association sert de parapluie pour rassembler tous les représentants associatifs des diasporas arabes de la province.

Indirectement, c’est un levier d’intégration important , souligne M. Zellama.

Une cinquantaine de tenues traditionnelles ont été portées par des bénévoles lors d'un défilé. Ces tenues ont été exposées lors de festivals sur le monde arabe un peu partout au Canada, notamment à Ottawa, souligne la responsable du défilé, Rana Abdullah.

« Derrière chaque robe, il y a une histoire à raconter. La majorité des tenues collectées proviennent de camps de réfugiés en Syrie, en Palestine ou ailleurs. C’est un moyen pour les jeunes générations de ne pas oublier leur héritage et leur histoire. »

Bénévole ayant participé au défilé, Noora Ahmed, originaire de Sanaa, au Yémen, se réjouit de participer. À Winnipeg, il n'y a pas beaucoup de Yéménites. Je voulais donc représenter mon pays , dit-elle.

Un sentiment partagé par Mona Zangana, originaire de Nablus, en Palestine. C’est tellement important pour nous de venir ici, notre communauté avait besoin de nous , raconte-t-elle.

Chaque pays arabe a des tenues traditionnelles spécifiques. Ici, des tapis et tenues du Moyen-Orient sont exposés comme décor pour le défilé organisé par l'Association Canadienne des Arabes du Manitoba, le 19 juin 2022 à Winnipeg.

L’idée de cet événement est de renforcer les liens afin de fédérer davantage les communautés arabes du Manitoba sur le long terme, en répondant à leurs besoins, explique M. Zellama. Cela passe en particulier par la construction d’un centre culturel arabe.

« Avoir un lieu, un centre culturel arabe à Winnipeg, tombe sous le sens. Il est important de créer ce genre de point de chute. C’est une manière de réunir une grande famille qui existe déjà à Winnipeg, au Manitoba plus généralement. »

Pour l'ancien député libéral et candidat à la mairie de Winnipeg invité aux festivités, Robert-Falcon Ouellette, la présence de ces communautés qui parlent français participe à préserver le bilinguisme de la province.

« Les communautés arabes et africaines sont une plus-value non seulement culturelle, mais aussi économique pour le Manitoba. S’ils quittent la province, on risque de perdre une occasion de gagner en vitalité linguistique dans une province où le français est respecté. »