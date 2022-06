Le préfet Luc Simard déplore l’absence d’un bureau de la SAAQ à Dolbeau-Mistassini

Il dénonce le fait que son milieu soit dépourvu de services essentiels, ce qui selon lui, vient en contradiction avec les politiques de vitalité des milieux éloignés adoptées par le gouvernement du Québec.

C’est absolument inconcevable pour nous de devoir s’exiler ou d’aller faire ces cours-là à l’extérieur. Je n’ai aucune explication. Ça fait suite à une série de services qu’on n’a pas chez nous. Il y a une grande lacune. Dolbeau-Mistassini est quand même la troisième ville en importance dans la région. On a un bassin de population qui justifie qu’on ait accès à ces services-là , a martelé le préfet Simard en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Luc Simard est d'avis que sa MRC est laissée pour compte.

« Les jeunes vont passer des cours dans des milieux qu’ils ne connaissent pas. Ça pose un stress. On est vraiment tannés de cette absence de services gouvernementaux dans notre secteur. » — Une citation de Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine

Un bureau mobile se rend à Dolbeau-Mistassini une fois par mois, ce qui est insuffisant, selon le préfet.

L’hiver dernier, certains services en santé ont été suspendus à Dolbeau-Mistassini.

Il n’y a plus de service de médecin dans le secteur de Normandin, c’est complètement fou! On réclame des services et je ne pense pas que ce soit un luxe de les réclamer , insiste celui qui déplore le manque d’écoute du gouvernement.

À l’aube de la campagne électorale provinciale, Luc Simard a l’intention de rencontrer les candidats pour leur faire part de sa liste d’épicerie . Il s’attend également à ce que son secteur obtienne une Maison des aînés dans le cadre de la deuxième phase du déploiement de ces résidences par Québec.