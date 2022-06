Le CSS du Chemin-du-Roy songe à annuler un examen en raison d’une tricherie

Les établissements scolaires doivent maintenant tenir compte des réseaux sociaux dans la planification des examens. C’est une nouvelle préoccupation qu’on a chez nous, mais aussi à l’échelle de la province , affirme la directrice des services éducatifs du CSS du Chemin-du-Roy, Sophie Houle.

Les élèves des CSS de la Riveraine et de l’Énergie ainsi que d’écoles privées ont passé l'examen d’histoire le 13 juin, alors que ceux du Chemin-du-Roy l'ont passé le lendemain.

Il s’agissait d’une épreuve d’appoint, ce qui signifie que les écoles avaient le choix d’utiliser ou non l’examen et de choisir sa pondération.

Au CSS du Chemin-du-Roy, la décision a été prise au début de l’année 2022 avec les directions des écoles secondaires. L’examen compterait pour 20 % de la 2e étape.

La pondération et l’évaluation remises en question, à quelques jours de la fin des classes

La direction du CSS du Chemin-du-Roy prévoit réunir ses directions d’école secondaire pour annuler ou non l’examen d’histoire, malgré le fait que les impacts du partage de réponses sur les réseaux sociaux semblent avoir été peu significatifs.

« On a analysé les résultats de nos élèves et on a constaté une différence de 0,4 % entre les résultats obtenus à l’épreuve ministérielle et les résultats de la 2e étape. C’est une différence très négligeable, mais compte tenu de la situation, on va se concerter pour voir ce qu’on fait. » — Une citation de Sophie Houle, directrice des services éducatifs au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy