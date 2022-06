La journaliste judiciaire Isabelle Richer revient sur le meurtre de Julie Boisvenu

« On était tous la fille d’un Pierre-Hugues Boisvenu ou le père d’une Julie Boisvenu. » 20 ans après le meurtre de Julie Boisvenu à Sherbrooke  (Nouvelle fenêtre) , la journaliste judiciaire Isabelle Richer est revient sur cette histoire qui l’a particulièrement marquée à l’émission Par ici l’info.

Il y a des victimes qui nous ressemblent plus que d’autres. […] Quand la victime est une femme comme Julie Boisvenu, c’est instantané, je me projette. La journaliste de Radio-Canada se rappelle comme si c’était hier de cet événement qui avait bouleversé la province, la veille de la Saint-Jean-Baptiste 2002. Elle était dans sa ville à Sherbrooke alors quand elle sort en plein milieu de la nuit, à 3 h du matin, elle n’est pas terrorisée à imaginer des prédateurs à chaque coin de rue.

Cette dernière a consacré la première saison de son balado Ma version de faits à cette histoire. Ce que je dis dans le balado, c'est que l'on retient souvent le nom de l’agresseur ou de l’accusé, rarement celui de la victime, mais dans les cas de meurtre de jeune femme, c’est plutôt le contraire qui se produit.

Chargement de l’image Isabelle Richer était de passage à l'émission Par ici l'info. Photo : Radio-Canada

L’arrestation de l’assassin a soulagé tout le Québec , se souvient la journaliste. Le procès devait initialement avoir lieu à Sherbrooke, mais a finalement été déplacé en à Montréal pour assurer l’impartialité du jury.

« Humaniser une histoire, c’est rappeler que ça fait des vagues durant longtemps et que ça laisse des cicatrices éternelles. » — Une citation de Isabelle Richer, journaliste à Radio-Canada