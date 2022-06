Les visites à nouveau permises dans les hôpitaux de Vitalité et d’Horizon

Certaines mesures sanitaires comme le port du masque restent en place, comme le contrôle à l’entrée, le port du masque, la distanciation physique et la désinfection des mains.

Il ne pourra y avoir qu’une personne à la fois au chevet du patient et les visiteurs doivent quitter la chambre lorsque le personnel y effectue des procédures.

Ils devront être pleinement vaccinés (deux doses d’un vaccin anti-COVID-19) et les visites pourraient être suspendues en cas d’éclosion dans une unité donnée.

La tendance à la baisse du taux de positivité de la COVID-19, combinée à la réduction substantielle du nombre d’éclosions dans nos établissements de soins de santé, nous permet désormais d’aller de l’avant avec la phase orange à partir d’aujourd’hui , a déclaré la pdg du réseau Vitalité, la Dre France Desrosiers dans un communiqué.

Les visiteurs qui ne sont pas des personnes de soutien désignées (PSD) peuvent dès maintenant accéder aux hôpitaux lors des périodes de visites, qui sont de 14 h à 20 h.