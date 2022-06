Un centre de dons d’Edmonton lance un appel urgent pour aider les Ukrainiens

Jamie Hanlon, bénévole au centre de dons hébergé par le syndicat des chaudronniers à Edmonton, demande au public d’offrir des matelas, des canapés et tout autre article ménager nécessaires pour aider ces personnes qui tentent de faire face aux effets de leur migration forcée.

Ils se sentent tellement soutenus ici au Canada , indique Jamie Hanlon. J'ai vu des gens quitter [le centre de dons] littéralement le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux, mais alors que les dons ont afflué, la demande continue d'augmenter , explique-t-il.

Sans plus de dons, certaines personnes vont malheureusement repartir [du centre] sans que certains de leurs besoins fondamentaux ne soient satisfaits , précise Jamie Hanlon.

« Aussi vite que nous recevons des choses, elles partent tout aussi vite. » — Une citation de Jamie Hanlon, bénévole au centre de dons du syndicat des chaudronniers.

S'il est important pour les nouveaux arrivants ukrainiens de s'installer confortablement au Canada, ils sont toujours traumatisés par les événements qui se déroulent en Ukraine , ajoute Jamie Hanlon.

Les organisateurs encouragent les gens à déposer leurs dons au local des chaudronniers, situé à la 114e avenue, les mardi et jeudi de 18 h à 20 h et les samedi et dimanche de 12 h à 16 h.

Avec les informations de Samantha Schwientek.