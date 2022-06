La pandémie a presque fait doubler le budget de Santé publique Ottawa en 2021

Le premier impact notable concerne le budget de SPO , peut-on constater dans le document mis en ligne lundi matin.

En 2021, celui-ci a atteint 169,68 millions de dollars. L’année précédente, il était de 90,04 millions de dollars, soit presque 50 % de moins.

Mais la meilleure façon de juger de l'impact de la pandémie sur les finances de SPO reste d'observer son budget en 2019, soit avant que la pandémie ne génère des dépenses exceptionnelles. Il était alors de 71,2 millions de dollars.

Selon les données du bilan annuel 2021, plus de 80 % du budget 2021 a été utilisé pour lutter contre la COVID-19, soit 136,5 millions de dollars. L’année précédente, la pandémie avait nécessité 66,61 millions de dollars de dépenses.

La province a financé 83 % de ce budget exceptionnel, cette année, alors que la Ville y a contribué à hauteur de 14 %. Le reste de l’enveloppe est financé par le fédéral et les frais et services.

La pandémie a mis en évidence les inégalités, selon la Dre Etches

Sur le terrain, la pandémie a obligé SPO à rapidement s'adapter et à revoir son plan d’action stratégique annuel prévu pour 2019-2022.

SPO a notamment dû rediriger le travail de ses employés vers la gestion de la pandémie, et notamment celle de la campagne de vaccination, la plus importante de l’histoire d’Ottawa , souligne-t-on dans le rapport.

À l’échelle de la communauté, celle-ci a commencé le 28 février 2021 à la clinique temporaire Albion Heatherington, destinée aux personnes âgées de 80 ans et plus, avant de s’étendre rapidement. Depuis, ce sont plus de deux millions de doses qui ont été administrées, majoritairement dans les cliniques communautaires.

Un tour de force, qui a dû s’accompagner de la gestion des cas de COVID-19 et des contacts qui ont mobilisé les efforts de SPO . Quelque 37 286 résidents ont obtenu un résultat positif au test de la COVID-19, en 2021, et cela a nécessité la recherche de contacts de plus de 80 000 résidents exposés.

Chargement de l’image La médecin chef en santé publique de Santé publique Ottawa, la Dre Vera Etches (archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

SPO a également dû gérer les éclosions de COVID-19 dans les lieux d’hébergement collectif, comme les refuges, les logements temporaires, les foyers de groupe et les logements de soutien, où plus de 1340 personnes ont obtenu un résultat positif.

La médecin chef en santé publique de SPO , la Dre Vera Etches, remarque que la COVID-19 a mis en lumière les inégalités en matière de santé dans la communauté. Mais elle estime aussi que les liens renforcés avec les dirigeants communautaires et les autres partenaires dans les quartiers ont eu un impact positif .

« La COVID-19 a mis en lumière les inégalités en matière de santé dans notre communauté, et nous avons montré que nous pouvons avoir un impact en travaillant en partenariat avec les dirigeants communautaires et les partenaires multisectoriels et en nous appuyant sur les forces des quartiers et des communautés. » — Une citation de Extrait du message de la Dre Vera Etches dans le rapport annuel de SPO 2021

SPO a notamment travaillé avec les écoles et les conseils scolaires, en affectant des infirmières de la santé publique directement dans les établissements. Au total, elles ont appuyé 167 000 élèves et employés dans 316 écoles d’Ottawa en répondant aux questions, en participant à des consultations et des évaluations et en aidant les écoles à respecter les directives du ministère de la Santé sur la gestion de la COVID-19.

La pandémie a aussi nécessité un important travail de communication, souligne SPO qui rapporte avoir participé à 57 points de presse en 2021, et avoir traité plus de 467 220 appels téléphoniques, plus de 20 400 courriels et plus de 51 225 reçus de vaccination.

Ce travail a obligé SPO à interrompre certains de ses programmes. Certains ont progressivement été rétablis et SPO prévoit de continuer d’examiner quels programmes et services de santé publique essentiels doivent être encore rétablis ou adaptés en fonction des besoins de santé de la communauté , en 2022.

Avec les informations de Stéphane Leclerc