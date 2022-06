Kiev attaque des plateformes de forage russes au large de la Crimée

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Le gouverneur de la Crimée affirme que les forces ukrainiennes ont attaqué des plateformes de forage d'hydrocarbures situées au large de la péninsule, faisant au moins trois blessés.

Dans un message publié sur Telegram, le gouverneur Sergueï Aksionov, installé par la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014, a affirmé que 12 personnes se trouvaient sur les plateformes au moment de la frappe. Trois ont été blessées, cinq ont été secourues et les recherches se poursuivent pour les autres avec la participation de navires de patrouille et de moyens aériens . « Ce matin, l'ennemi a attaqué les plateformes de forage de Tchernomorneftegaz. Je suis en contact avec nos collègues du ministère de la Défense et (des services spéciaux) du FSB [service de sécurité intérieure], nous nous efforçons de sauver des gens. » — Une citation de Sergueï Aksionov, gouverneur de la Crimée, sur Telegram Dans une entrevue subséquente à la télévision russe Rossiya 24 rapportée par l'agence russe Interfax, M. Aksionov, a toutefois indiqué que ce bilan ne concernait qu'une première tour de forage. Au total, a-t-il précisé, trois tours sur lesquelles se trouvaient 109 personnes ont été touchées. M. Aksionov n'a pas précisé quelles installations avaient été touchées ni si elles exploitaient du gaz ou du pétrole, mais la compagnie Tchernomorneftegaz exploite plusieurs gisements gaziers et pétroliers en mer Noire et en mer d'Azov, au large de la Crimée. Le député ukrainien Oleksii Honcharenko affirme pour sa part sur Telegram que la frappe s'est produite près des tours Boïko, ce qui a entravé légèrement la production de gaz russe dans la mer Noire ukrainienne . L'étau se resserre sur Sievierodonetsk L'Ukraine a confirmé lundi avoir perdu le contrôle de Metolkine, un village situé au sud-est de Sievierodonetsk, dans l'est du pays, ville-clé du Donbass dont les forces russes tentent de s'emparer au prix de combats acharnés depuis des semaines. Malheureusement, nous ne contrôlons plus Metolkine , a déclaré le gouverneur de la région de Louhansk, Serguiï Gaïdaï, dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Le village comptait environ 1000 habitants avant la guerre. Selon M. Gaïdaï, l'usine chimique Azot de Sievierodonetsk, l'un des derniers refuges de la résistance ukrainienne, est bombardée en permanence par les forces russes. Des centaines de civils se trouvent toujours dans les abris de l'usine, a-t-il dit. Le maire de la ville, Olexander Striouk, a quant à lui affirmé lundi à la télévision ukrainienne que l'armée russe contrôle la plupart des zones résidentielles de la ville, largement en ruines après des semaines de bombardements intensifs. Si nous parlons de l'ensemble de la ville, encore plus d'un tiers est contrôlé par nos forces armées. Les Russes contrôlent le reste , a-t-il précisé. Il y a des combats de rue 24 heures sur 24 . L'armée russe a aussi effectué une poussée dimanche sur la ville de Toshkivka, une petite bourgade située au sud de Lysstchansk, sur la rive ouest de la rivière Donetsk, a rapporté au cours des dernières heures le New York Times, citant des responsables ukrainiens. L'armée ukrainienne a réussi à contenir cette poussée russe, ont-ils argué. Si l'armée russe parvenait à enfoncer la ligne de défense ukrainienne, elle serait en mesure de se rapprocher de Lyssytchansk, ville jumelle de Sievierodonetsk. Les deux villes sont les dernières de la région de Louhansk à ne pas être sous contrôle russe. Si Sievierodonetsk venait à tomber, il serait difficile pour l'armée russe de lancer une offensive au sol pour Lyssytchansk, puisque cela impliquerait qu'elle construise des ponts pour traverser le Donets, ce qui la rendrait vulnérable aux attaques ukrainiennes. Les trois ponts entre Sievierodonetsk et Lyssytchansk ont été détruits. À lire aussi : Blocage des céréales en Ukraine : l’UE accuse Moscou de « crime de guerre »

Ukraine : attaques russes repoussées dans l’est, selon Kiev Des bombardements s'intensifient Dans son point de presse matinal, la présidence ukrainienne a également rapporté une augmentation des bombardements russes dans la région Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, et de Donetsk. Dans cette région du sud-est, l'intensité des bombardements s'accroît tout au long de la ligne de front , a affirmé la présidence, en faisant état d'un mort et sept blessés, dont un enfant. L'armée russe indique quant à elle avoir touché l'aérodrome d'Artsyz, dans la région d'Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine, avec un missile, détruisant deux drones Bayraktar de conception turque et une station de contrôle de drones. Plus tôt lundi, l'armée ukrainienne avait plutôt assuré que son système de défense aérienne avait empêché deux frappes aériennes sur la région d'Odessa, détruisant les missiles entrants. Il faut s'attendre à ce que la Russie intensifie ses attaques cette semaine , avait prévenu dimanche soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en évoquant les discussions sur une possible candidature de Kiev à l'Union européenne, qui auront lieu plus tard cette semaine. Ce lundi s'ouvre une semaine vraiment historique , a clamé M. Zelensky dans son allocution vidéo quotidienne, puisque nous aurons la réponse de l'Union européenne sur le statut de candidat de l'Ukraine . Depuis 1991, il y a eu peu de décisions aussi fatidiques pour l'Ukraine que celle que nous attendons aujourd'hui , a-t-il ajouté, en se disant convaincu que seule une réponse positive est dans l'intérêt de toute l'Europe .