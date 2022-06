Abandon des accusations d’agression sexuelle contre un dentiste de Toronto

Le dentiste Amir Haydarian à Toronto ne fait plus face à des accusations criminelles d'agressions sexuelles et de contacts sexuels avec des mineurs, mais son travail continuera à être supervisé en attendant son audience disciplinaire.

La Couronne abandonne les 15 chefs d'accusation qu'elle avait déposés en 2020 contre le dentiste qui pratique dans le secteur Mount Pleasant, jugeant qu'il n'y a pas de perspective raisonnable de condamnation .

Le procureur a expliqué en cour qu'il y avait de sérieux doutes quant à la crédibilité du principal plaignant.

Ces allégations ont entaché considérablement la réputation de mon client, sans parler de leur impact émotionnel , affirme l'avocat du Dr Haydarian, Me Joseph Neuberger. Il peut maintenant tourner la page et regagner un peu de sa vie normale et restaurer sa réputation.

Le dentiste avait continué sa pratique pendant le processus judiciaire, mais il devait se plier à certaines restrictions. Il devait ainsi être supervisé en tout temps et ne pouvait traiter des mineurs.

Toujours des restrictions

L'Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l'Ontario indique que les restrictions qui avaient été imposées au Dr Haydarian seront maintenues jusqu'à ce que le processus disciplinaire soit terminé.

Ces conditions de pratique sont rigoureuses et protègent le public , affirme l'Ordre dans une déclaration.

Le Dr Haydarian pourra voir uniquement des adultes comme patients et son travail continuera à être supervisé, à ses frais, par un observateur indépendant formé dans la prévention des agressions sexuelles contre les patients.

Le processus disciplinaire doit se poursuive avec une audience en juillet.