Fred Mallet se dévoile avec humour dans la websérie Fred l’handicapé

Le 15 août 1997, à l’âge de 17 ans, Fred Mallet plonge dans une piscine et se fracture la colonne vertébrale : il devient quadriplégique. Presque 25 ans plus tard, son histoire sera racontée dans ce projet de fiction.

Fred Mallet n’est pas un nouveau venu dans le monde de la production télévisuelle. Il été scripteur à La Revue acadienne de l’humour et est l’un des auteurs de la série à succès Les Newbies.

C’est d’ailleurs à la fin du tournage de cette autre série des Productions l’Entrepôt, qu’André Roy et Christian Essiambre, deux des trois Newbies, lui on proposé de se lancer dans ce projet d’écriture.

Ton histoire devrait être une série , lui a dit André Roy, qui est maintenant réalisateur de Fred l’handicapé.

L’idée de raconter son histoire trottait déjà depuis longtemps dans la tête de Fred Mallet.

C’était juste un genre de projet qu’on se dit : "Ah, éventuellement je vais faire cela" , dit-il.

Il a donc écrit un épisode pilote, et le projet a été accepté par Téléfilm Canada.

Comprendre la réalité d’une personne quadriplégique, c’est l’une des prémisses du projet.

« [Quand] on voit une personne en chaise roulante […] on ne voit pas ce que ces gens-là passent à travers au quotidien, et ce qu’ils ont passé à travers en réhabilitation. »