Bercée Microbrasserie a un an

Depuis sa création, l'entreprise située sur la route 169, à Hébertville, a pris de l'expansion. Elle offre ses produits dans un nombre croissant de commerces du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi de l'extérieur.

Sur place, notre salon de dégustation est particulier. C’est une maison ancestrale qu’on a transformée en salon. C’est une maison qui n’était pas sur le terrain de la microbrasserie. On l’a déménagée et on l’a annexée au bureau d’information touristique donc ça crée une ambiance très chaleureuse. Le bois est mis de l’avant. Le mobiliser, aussi, est fait avec du bois récupéré de la maison , a expliqué le copropriétaire, Sébastien Bergeron, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Selon Sébastien Bergeron, les valeurs environnementales de la petite entreprise, couplées à son désir d’utiliser le plus de produits régionaux possible, fait sa distinction.

Pour les gens qui dégustent nos bières à la maison, c’est de savoir que notre bière est le plus possible locale. C’est de favoriser une bière qui goûte ici, qui goûte la place, et encourager une entreprise qui a vraiment des valeurs environnementales , a-t-il mis en relief.

Le milieu des microbrasseries est reconnu pour son caractère coopératif. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, elles sont de plus en plus nombreuses et, pour la plupart, travaillent main dans la main, dans un dessein d’amélioration continue et de collaboration.

« Tout le monde veut s’aider et voir le bien commun. Si une microbrasserie fonctionne bien, l’autre va fonctionner aussi. » — Une citation de Sébastien Bergeron, copropriétaire, Bercée Microbrasserie

Projets

La distribution à plus grande échelle fait partie des objectifs de la Bercée, bien visible à la sortie de la Réserve faunique des Laurentides.

On est rendu que les gens nous appellent pour nous demander s’ils peuvent avoir notre bière. De partout au Québec. On y va graduellement, on ne veut pas se brûler. Pour la prochaine année, on s’attend à avoir une distribution plus étendue, mais très axée sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean , conclut le copropriétaire.

Avec Catherine Gignac