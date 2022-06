Légionellose : Organigram ne nettoyait pas régulièrement ses tours de refroidissement

L’éclosion avait touché 15 personnes qui ont souffert d’une grave forme de pneumonie. Des 16 cas de légionellose identifiés entre le 15 juillet et le 27 août 2019, 15 étaient liés et toutes ces personnes travaillaient ou habitaient à moins de cinq kilomètres de l’usine d’Organigram.

Chargement de l’image Les installations du producteur de cannabis Organigram à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC/Shane Magee

Le rapport de 60 pages de la santé publique a été obtenu par CBC en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

On y apprend que la compagnie, qui n’est pas nommée explicitement dans le rapport, avait deux nouvelles tours de refroidissement dont les systèmes de traitement chimique n’étaient pas en fonction.

De plus, après un examen plus approfondi de leurs opérations et de leur entretien, de nombreux éléments qui seraient considérés comme des pratiques exemplaires n'ont pas été identifiés , peut-on lire dans le rapport.

Le nettoyage régulier et la désinfection n’étaient pas prévus et il n’y avait pas de plan de sécurité ou de maintenance pour l’eau , apprend-on.

Les méthodes d’analyse n’étaient pas nécessairement bien corrélées pour détecter la bactérie.

Un registre des tours de refroidissement

Ce rapport interne a mené les élus à Fredericton à adopter plus tôt ce printemps une loi imposant un registre des tours de refroidissement et des règles liées à l’entretien et aux tests faits par les entreprises.

Chargement de l’image La ministre de la Santé Dorothy Shephard avait promis de règlementer les tours de refroidissement après des éclosions à Moncton en 2019 et en 2021. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 10 juin dernier. Photo : Radio-Canada

Les tours de refroidissement peuvent faire partie d’un système de chauffage et de climatisation. Elles permettent d’utiliser l’évaporation de l'eau pour éliminer la chaleur. Cette eau est relâchée dans l’atmosphère, mais si la bactérie Legionella est présente, elle peut être relâchée sous forme d’aérosol et propagée sur plusieurs kilomètres par le vent.

Les personnes qui inhalent ces gouttelettes peuvent contracter la maladie, mais celles-ci ne se propagent pas de personne à personne.

Organigram n’a pas voulu accorder d’entrevue, mais en 2020 a évoqué qu’elle avait des regrets à propos de ce qui était arrivé.

Une douzaine de poursuites ont été lancées contre la compagnie, mais onze ont été réglées à l’amiable. Organigram n’a toujours pas déposé d’exposé de la défense dans la douzième cause.

Le rapport indique que malgré les lacunes, il n’y aurait pas lieu de croire à des gestes intentionnels de la compagnie.

Le site a démontré un désir de faire "la bonne chose" une fois le problème identifié et ont excédé les demandes de la santé publique , lit-on.

La rédaction du rapport de la santé publique était toujours en cours lorsqu’une seconde éclosion a touché la région de Moncton en 2021. Une personne est décédée. Il a été déterminé plus tard qu’il n’y avait pas une seule source identifiable pour cette éclosion.

