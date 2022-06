Le service d’incendie de Bear River lance un nouveau service de sauvetage aquatique

Le service d'incendie de Bear River, situé à la frontière entre les comtés d'Annapolis et de Digby, a obtenu un nouveau bateau qui sera exploité avec du personnel qualifié pour mener des opérations de sauvetage dans les lacs et les rivières de la région.

Le chef des pompiers, David McCormick, raconte comment une tragédie l’année dernière a mené à la création de ce service. Les corps de deux hommes avaient été retrouvés après un incident de navigation dans la région de Sissiboo Grand Lake.

Ça donne à la communauté un sentiment de sécurité d'avoir une équipe de sauvetage aquatique dans notre région , dit-il. Ça permet d’avoir accès à un bateau 20 à 25 minutes plus vite que lorsqu’on appelait le comté d'Annapolis pour leur bateau.

Le service d'incendie de Digby a aussi un bateau, mais il est plus large et mieux adapté pour les sauvetages dans les grands bassins.

Le bateau de Bear River est plus petit et plus facilement transportable sur les routes secondaires étroites.

Le service d'incendie l’offre aussi aux autres services d'incendie de la région du comté de Digby qui ont des lacs ou de petites rivières qui sillonnent leur juridiction.

L’équipe de Bear River n'a pas encore reçu d'appels de sauvetage, mais elle est en train de former ses membres aux opérations de sauvetage aquatique.

David McCormick dit que la formation se donne aussi aux membres des services d’incendie voisins qui sont intéressés..Le chef des pompiers ajoute qu’avec la population croissante plus de personnes seront dans l’eau et il y aura plus de risque.

Avec les gens qui arrivent d'autres régions, les lacs qui n'ont pas été autant utilisés maintenant vont le devenir beaucoup plus , dit-il.

L'importance d’un sauvetage rapide

Pour Ryan Marshall, membre du service d'incendie volontaire de Weymouth, l'ajout de ce bateau offre un soutien à tout le territoire autour des comtés d'Annapolis et de Digby.

Dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse, les temps de réponse sont tellement longs pour tous les premiers intervenants , dit-il.

« Le temps est primordial pour tout type de sauvetage! » — Une citation de Ryan Marshall , membre du service d'incendie volontaire de Weymouth

Lui et les membres de la communauté sont vraiment reconnaissants du nouveau service.

Notre communauté a subi de grandes pertes ces dernières années , confie-t-il. Il fait référence entre autres à un incident de navigation de plaisance l'année dernière. Donc c'est bien reçu.