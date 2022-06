Après 200 ans, la gauche en Colombie

Les trois dernières semaines de la campagne ont été tellement féroces – ordurières ont dit certains – les sondages prédisaient un résultat tellement serré que le camp Petro parlait déjà de fraude, qu’il fallait s’attendre au pire.

Le contraire s’est produit. Un vote sans aucun incident. On a voté en paix, il n’y a plus de conflit armé depuis 2016.

Il n’y avait pas de partie de football majeure et la fête des pères, a la demande des commerçants, a été reportée d’une semaine. Et plus que jamais les Colombiens ont voté : un taux de participation de 58 %! Un record, 1,2 million de voix de plus qu’au premier tour.

Les jeunes, les femmes, davantage partisans de Gustavo Petro sont sortis en plus grand nombre que ceux – la droite uribiste (Alvaro Uribe, ex-président autrefois tout-puissant et son jeune émule, Ivan Duque, très impopulaire) qui votaient n’importe qui sauf Petro.

L’écart, 700 000 voix, la concession de défaite rapide de l’adversaire Rodolfo Hernandez ont apaisé toutes les craintes d’une transition violente. La dernière semaine de non-campagne (sur TikTok essentiellement) sur un seul thème, la corruption lui a été fatale.

On a ressorti dans les médias ses propos et comportements douteux comme maire de Bucaramanga, et une soirée sur un yacht de Miami fin 2021 avec ses fils et des demoiselles en petite tenue que les adversaires ont qualifié de berlusconesques (de l’ex-président italien Berlusconi).

L’ingénieur, son surnom, de 77 ans, a accepté le poste de sénateur que la constitution réserve au vaincu de l’élection présidentielle et il promet de collaborer pourvu que le nouveau président s’attaque sincèrement, comme il l’a promis lui aussi, a la corruption.

Un défi titanesque

Les Colombiens sont unanimes sur une seule chose : le pays va mal, très mal.

L’économie, une pandémie mal gérée, un accord de paix non respecté, trop d’exilés vénézuéliens, les 4 ans de mandat non renouvelable de Gustavo Petro vont ressembler aux 12 travaux d’Hercule : corruption endémique, narcotrafic de petit et haut niveau, Clan del Golfo, Oficina de Envigado (héritière de Pablo Escobar), guérilla de l’ELN, dissidents des FARCs, criminalité en hausse, hostilité de la droite dure et de certains milieux d’affaires… quatre ans seulement.

Le discours de victoire de ce candidat populiste, autoritaire dans son entourage, est conciliant, généreux.

Il annonce un changement historique mais un vrai changement, celui de la vie. Pas pour nous venger, pour alimenter la haine, pas pour creuser encore le sectarisme, mais un changement pour un accord national. Il invite toutes les oppositions, son rival, jusqu’à Alvaro Uribe, au palais présidentiel. No mas guerra , scandait la foule pendant son discours.

La Colombie se trouve à un tournant majeur de son histoire.