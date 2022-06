Un programme de lunchs pour enfants défavorisés ne peut répondre à la demande

Second Harvest, un organisme de bienfaisance canadien, offre le programme Feeding Our Future, qui offre des lunchs aux enfants des quartiers défavorisés de Toronto qui vont dans des camps de jour. Or, la PDG de l’organisme affirme que la demande dépasse ce que le programme peut fournir.

Selon Lori Nikkel, la PDG de Second Harvest, le nombre d'enfants et de jeunes qui ont besoin de nourriture cet été a largement dépassé ce que nous sommes en mesure de donner .

Grâce à ce programme annuel, Second Harvest a fourni de la nourriture et des ressources à environ 2000 jeunes dans des camps l'été dernier. Cet été, l'organisation a demandé à aider plus de 6000 enfants et jeunes, mais elle ne pourra en aider que 5000, a-t-elle précisé.

Mais même les enfants que nous soutenons ne peuvent pas recevoir la quantité de nourriture ou de ressources qu'ils ont demandée , a-t-elle ajouté.

Selon Mme Nikkel, plusieurs facteurs contribuent au problème, notamment les problèmes de chaîne d'approvisionnement, l'augmentation du coût du carburant qui affecte le transport de la nourriture, l'augmentation du coût de la nourriture, une récession imminente, plus la guerre russe en Ukraine et une baisse des dons.

Tous ces facteurs réunis créent un énorme déséquilibre qui se traduit par un manque de nourriture , a-t-elle déclaré.

Chris Penrose, directeur exécutif de LayUp Youth Basketball, un programme de basketball pour les enfants et les jeunes âgés de 6 à 14 ans à Toronto, a déclaré que LayUp a lancé une campagne cette semaine pour recueillir des fonds pour les collations et les lunchs qu'il fournira à tous ses participants. LayUp, qui a débuté en 2013, est proposé dans les communautés défavorisées.

LayUp comptera 240 participants dans ses programmes de journée complète cet été. Elle a reçu 550 demandes.

Avec l'augmentation du coût des aliments, nous avons vu la demande des banques alimentaires augmenter et l'insécurité autour de la nourriture croître et les gens qui n'ont jamais pensé qu'ils auraient du mal à mettre de la nourriture sur la table ont maintenant besoin d'aide , a-t-il dit.

M. Penrose croit que d'autres organisations qui gèrent des programmes d'été pour les enfants et les jeunes sont confrontées au même problème.