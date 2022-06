Les Canadiens peuvent maintenant prendre l’avion et le train sans passeport vaccinal

À la veille de la levée de l’obligation vaccinale dans les transports aériens et ferroviaires au Canada, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, s’est défendu d’avoir réagi aux délais dans les aéroports, alors que de nombreux voyageurs font encore face à une attente importante en raison des mesures sanitaires, ainsi que des orages violents des derniers jours.

La décision [de mettre fin à l’obligation vaccinale dans les transports] n’a pas été prise en raison des délais dans les aéroports , a insisté M. Alghabra lors d’une entrevue avec Rosemary Barton diffusée dimanche matin à CBC.

Jeudi dernier, le vent et les orages ont forcé le retard et l'annulation de nombreux vols à l’aéroport Montréal-Trudeau. Quatre jours plus tard, des vols continuent d’être annulés.

Cela s’ajoute aux longues files d'attente qui causent des maux de tête aux compagnies aériennes et aux voyageurs depuis quelques semaines. Elles seraient causées, selon le ministre des Transports, par la pénurie de main-d'œuvre dans les aéroports, mais aussi à cause des tests aléatoires pour les voyageurs vaccinés. L’attente peut s’échelonner de quelques heures à quelques jours, selon certains passagers.

M. Alghabra assure toutefois que la situation s’est améliorée ces derniers jours, car de nouvelles mesures ont été mises en place et davantage de personnel a été embauché.

Des employés qui étaient en arrêt de travail vont pouvoir revenir travailler [et] ça va apporter un petit peu plus de main-d'œuvre au niveau des aéroports , a pour sa part affirmé le président-directeur général de Vol en retard, Jacob Charbonneau, questionné sur les longs délais vécus par les passagers.

« Je ne dis pas qu’il n’y a pas de difficultés en ce moment, mais nous avons vu des améliorations depuis les dernières semaines. » — Une citation de Omar Alghabra, ministre fédéral des Transports

Chargement de l’image Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra. Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Le ministre a ajouté que la décision de lever l’obligation vaccinale était basée sur des études, et que les mesures sanitaires pouvaient être allégées de manière sécuritaire. À noter qu'elles pourraient être réinstaurées si les conditions épidémiologiques se détériorent.

Nous voulons être prudents. Et nous voulons être sûrs que nous avons les bons outils avant de lever les restrictions , a mentionné le ministre à Rosemary Barton.

Allègement des mesures pour les Canadiens

Ce changement s’applique uniquement aux voyages effectués à l’intérieur du Canada ainsi qu’aux vols et aux trains en partance du Canada. Si vous arrivez au Canada en provenance d’un autre pays, vous devez encore suivre toutes les exigences relatives à l’entrée, dont la vaccination et le dépistage, y compris dans le cas des navires de croisière.

Et les tests aléatoires pour les voyageurs non vaccinés vont continuer de s’appliquer, a répété M. Alghabra. Et le port du masque demeure obligatoire tout au long du voyage.

Nous pouvons annoncer des ajustements à nos mesures sanitaires parce que les Canadiens se sont mobilisés pour se protéger , a rappelé le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Sur les bateaux de croisière, la vaccination des touristes et des employés restera obligatoire, compte tenu des risques plus élevés de propagation liés à la promiscuité entre les voyageurs.

La semaine dernière, la Chambre des communes a suspendu l’obligation vaccinale pour les députés, le personnel du parlement et les visiteurs, qui était en vigueur depuis le mois de novembre.

Ce changement affectera les travailleurs fédéraux qui avaient été mis en congé sans solde en raison de leur statut vaccinal. Les employés qui ont été suspendus seront contactés par leurs gestionnaires afin qu’ils puissent reprendre leurs activités, a déclaré la présidente du Conseil du Trésor Mona Fortier, la semaine dernière.

Environ 98,5 % des quelque 283 000 employés fédéraux ont reçu au moins deux doses d’un vaccin contre la COVID-19, selon le gouvernement du Canada. La fin de l’obligation vaccinale touche également la GRC et les entreprises de juridiction fédérale.

Avec les informations de Danielle Kadjo