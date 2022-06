L’homme condamné en 2018 pour le meurtre de Simone Sanderson demande un nouveau procès

En juillet 2018, Kyllan Ellis a été condamné pour le meurtre de la jeune femme autochtone de 23 ans survenu en 2012.

Il plaide que son état mental l’a empêché de comprendre son arrestation ainsi que les règles qui imposent une échéance pour en appeler du jugement.

Kyllan Ellis souffre de schizophrénie. Il est détenu au Centre psychiatrique régional de Saskatoon depuis sa condamnation. Il pense qu’il est victime d’une erreur judiciaire et demande à la Cour d’appel du Manitoba d'ignorer la règle habituelle selon laquelle une demande d'appel doit être faite au plus tard 30 jours suivant une condamnation.

J’ai commencé à retrouver ma santé depuis seulement deux ou trois ans, ici au Centre psychiatrique, et je commence à me rendre compte de ce qui s’est passé pendant mon procès , écrit-il dans une requête déposée à la cour.

Longue et décousue, la déclaration sous serment soulève des questions concernant la conduite de la police à son égard pendant la longue enquête sur le meurtre de Simone Sanderson. Il croit aussi qu’il n’a pas pu participer pleinement à sa propre défense en ne témoignant pas au procès.

Tout s’est passé tellement vite que le procès s'est terminé avant même que je sache qu’il avait commencé et j’ai été condamné , dit-il.

Selon un sommaire des faits rédigé par le juge ayant présidé le procès et l’ayant condamné, Kyllan Ellis et Simone Sanderson, qui ne se connaissaient pas, se sont violemment disputés au sujet d’un jeu de clés, tard dans la nuit du 26 août 2012.

Simone Sanderson a été étranglée et poignardée. Son corps a ensuite été abandonné sous une boîte de carton dans un terrain vacant à l'angle des rues Main et Burrows, jusqu'à ce qu’il soit découvert une semaine plus tard. Des os de sa mâchoire et de son cou étaient brisés et un couteau couvert de sang a été trouvé tout près.

Chargement de l’image Le corps de Simone Sanderson, 23 ans, a été retrouvé le 2 septembre 2012. Photo : Police de Winnipeg

Le juge Chris Martin avait affirmé qu’aucune preuve ne permettait de croire que la schizophrénie diagnostiquée de Kyllan Ellis a joué un rôle dans le meurtre.

Kyllan Ellis a déposé deux documents selon lesquels, en mai 2019, la Société d'aide juridique du Manitoba a refusé sa demande de financement pour interjeter appel. Le refus a été maintenu par le directeur général de l'organisme, après un examen de la décision initiale.

Parmi les raisons invoquées, l’Aide juridique écrit qu’il est beaucoup trop tard pour interjeter appel , et que Kyllan Ellis n’a pas démontré son intention de faire cette démarche.

Cette intention est l’un des facteurs dont un tribunal tient compte quand il décide s’il accordera à un contrevenant plus de temps pour interjeter appel.

Il faut aussi fournir une explication valable pour le délai et démontrer qu’il existe des fondements solides justifiant un appel.

Les procureurs de la Couronne estiment que la requête de Kyllan Ellis devrait être rejetée.

Sa demande n’est pas claire et n’est fondée sur aucune preuve autre que ses affirmations, mentionne la procureure de la Couronne Melissa Carlson dans des documents de cour. Il n'a pas réussi à établir la validité de ces affirmations et sa requête devrait être rejetée.

Une audience aura lieu le 7 juillet pour déterminer si Kyllan Ellis peut obtenir l’aide d’un avocat nommé par la cour pour le représenter.

Kyllan Ellis a aussi déposé une lettre d’un travailleur social demandant une aide juridique à Innocence Canada, un organisme qui prend en charge des cas possibles d’erreur judiciaire.

Selon cette lettre, outre le fait qu’on lui a refusé un financement d'aide juridique, Kyllan Ellis a approché sans succès plusieurs avocats et d’autres agences pour leur demander de le représenter pro bono.

Avec les informations de James Turner