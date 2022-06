Huggy Wuggy : un phénomène viral qui inquiète parents et écoles

Un personnage de jeu vidéo devenu viral sur les réseaux sociaux TikTok et YouTube préoccupe des parents et du personnel scolaire.

Il y a présentement une vidéo qui circule sur YoutTube et sur TikTok concernant un ours bleu qui incite les jeunes à poser des actions dangereuses , écrit Bastien Gauthier, directeur de l'école de l'Oasis à Québec, dans une lettre envoyée aux parents, jeudi dernier.

Des parents nous informent que le phénomène de l’ours bleu "Huggy Wuggy" serait connu dans notre école. Nous souhaiterions que vous portiez une attention toute particulière si vous en entendez parler , ajoute-t-il.

Huggy Wuggy est une peluche géante aux dents acérées et l'un des principaux antagonistes de Poppy Playtime, un jeu vidéo d'horreur sorti en 2021.

Pour les plus jeunes qui liraient ceci: non, il n'existe pas.

Mais le monstre, qui poursuit le joueur dans le jeu vidéo en question, est devenu la vedette d'un phénomène viral dans lequel des internautes s'amusent à le placer au cœur de vidéos en apparence destinées aux enfants. Celles-ci deviennent souvent violentes, ce qui peut surprendre et effrayer les jeunes.

Dans un extrait particulièrement populaire, Huggy Wuggy chante "des câlins et des meurtres" et demande également aux spectateurs de "prendre leur dernier souffle" , écrit Bastien Gauthier.

Plusieurs vidéos en apparence pour enfants mettent en vedette le personnage d'Huggy Wuggy

Inquiétudes

La popularité du phénomène inquiète les spécialistes.

On a des parents qui nous ont parlé de terreurs nocturnes qui avaient été créées dues au visionnement de vidéos telles que celles-là , explique Joanie Plamondon, copropriétaire de La Valise aux Merveilles, une clinique psychosociale familiale basée à Québec. Dans une publication Facebook plutôt cette semaine, elle et sa collègue Joanie Mercier ont lancé une mise en garde aux parents.

Huggy devient beaucoup plus dangereux dans la petite enfance lorsque les mécanismes cognitifs des enfants ne leur permettent pas de faire la différence entre la fiction et la réalité. Les dommages psychologiques peuvent laisser des séquelles permanentes. , écrivent-elles.

Elles recommandent aux parents de mettre un contrôle parental si possible, de surveiller le temps du contenu consommé par leurs enfants, de discuter avec eux et de leur offrir de l'aide si nécessaire. Sans lui mettre des mots dans la bouche, il faut dans certains cas ne pas hésiter à retirer la tablette des mains de l'enfant, et lui faire comprendre que ce contenu n'est pas pour lui , ajoute Joanie Mercier.

Bouleversée

Comme bien des parents, la mère du jeune Charles, 7 ans, ne s'attendait pas à ce que son fils lui demande des dessins à colorier à l'effigie du monstre.

Comment ça mon fils connaît ce personnage-là, qui tue dans des jeux vidéos? , s'est-elle inquiétée.

Âgé de 7 ans, le petit Charles connaît bien le personnage d'Huggy Wuggy.

La mère qui demeure à Québec s'estime chanceuse que Charles ne soit pas tombé sur des vidéos plus violentes. Huggy Wuggy et d'autres monstres du web sont populaires chez les jeunes et la mère a abordé le sujet avec le personnel enseignant de l'école de son fils.

Elle lance un appel à la vigilance.

Il faut en discuter avec eux, ce n'est pas normal de voir quelque chose comme ça à leur âge. , dit-elle.

