Avertissement : ce reportage contient des détails de traumatismes.

Cette rafle, menée par le gouvernement fédéral entre 1965 et 1984, a déraciné des milliers d’enfants au Canada. Ils ont perdu leurs familles, leurs langues et leurs cultures, en étant envoyés ailleurs au pays, et parfois même aux États-Unis et en Europe.

Pour éduquer les Canadiens à cette partie sombre de l’histoire, le regroupement Sixties Scoop Indigenous Society of Alberta a tenu une exposition à la bibliothèque municipale de Vancouver cette fin de semaine. Il s’agit de la dernière étape du regroupement en Colombie-Britannique, après des arrêts notamment à Cranbrook, Prince George, Kamloops, Kelowna et Victoria.

Beaucoup de gens ne savent même pas que la rafle des années 60 est arrivée , indique Lorraine Champagne, secrétaire de l’organisme. On ouvre les yeux des gens sur ce qui est arrivé [...] nous avons déjà parcouru l’Alberta deux fois et la Saskatchewan aussi l’an dernier, là c’était au tour de la Colombie-Britannique , dit-elle.

Lorraine Champagne a été arrachée à sa famille à Peace River, en Alberta, lorsqu’elle avait trois ou quatre ans. Elle n’a jamais revu sa mère depuis. Quand j’ai été amenée dans une maison de blancs, j’ai toujours su que j’étais autochtone. C’est comme si je n’avais jamais été vraiment acceptée par les blancs , explique-t-elle.

« Quand tu grandis dans une maison de blancs, tu es ce qu’ils appellent une "pomme rouge à l’extérieur, blanche à l’intérieur". Tu n’es pas acceptée parmi ton propre peuple. Tu marches avec un pied dans chaque monde et tu te sens tellement seule. » — Une citation de Lorraine Champagne, survivante de la rafle des années 60

Le résultat du système des pensionnats

Les pensionnats pour Autochtones sont une réalité que tout le monde connaît à présent. Mais les Canadiens doivent comprendre qu’il y a quelque chose d’autre qui est arrivé, et qui a fait perdurer la colonisation et le génocide de notre peuple , soutient Adam North Peigan, originaire de la Première Nation Piikani en Alberta et membre du comité de direction de l’organisme.

Tous ceux qui ont été envoyés dans les pensionnats pour Autochtones ont été brisés. Ils n’ont pas connu de cohésion familiale, ils ont été élevés dans ces écoles et ne savaient pas vraiment comment s’occuper d’enfants. Nous en sommes le résultat , témoigne Lorraine Champagne.

Chargement de l’image Margaret Gisle a pu obtenir une compensation du gouvernement fédéral pour avoir été arrachée à sa famille, mais pas sa soeur jumelle. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Margaret Gisle a été adoptée à l’âge de trois ans et demi avec sa sœur jumelle. Elles ont quitté Prince Rupert pour Powell River, en Colombie-Britannique, avec une famille norvégienne. Elle raconte que ses parents, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents ont été envoyés dans des pensionnats pour Autochtones et que leur traumatisme a été transmis à leurs enfants.

De ma naissance à mes trois-quatre ans, j’ai souffert de malnutrition, d’abus sexuels, de famine, j’ai eu la clavicule cassée, les pieds écrasés, une fracture du crâne. C’était horrible , raconte-t-elle en larmes, des décennies plus tard.

C’était vraiment une expérience traumatisante parce que quand j’ai été adoptée, le ministère m'a dit que mes parents étaient mariés et que je n’avais jamais été victime d’abus de mon père et de mes oncles et que je n’avais pas de frères et sœurs. Mais moi je m’en souviens , dit-elle.

« Le ministère disait que c’était mon imagination. J’avais des insomnies parce que je faisais des cauchemars, je me voyais être abusée et voir mon jeune frère mourir d’hypothermie. » — Une citation de Margaret Gisle, survivante de la rafle des années 60

Si, plus jeune, Margaret Gisle a voulu renier son identité à cause de ce passé traumatisant, elle explique que sa culture fait aujourd'hui partie de son processus de guérison. « Quand j’entends les tambours, j'entends un cœur battre. Quand j'entends les chants, j’entends mes ancêtres. Il n’y a aucune autre culture qui peut la remplacer pour moi ».

Un traumatisme qui perdure

Au Canada, selon le Recensement de 2016, plus de la moitié des enfants en famille d’accueil sont autochtones. Pourtant, ils ne représentent que 7,7 % de la population d’enfants au pays, d’après les données du gouvernement fédéral. Pour Lorraine Champagne, c’est le signe que les conséquences de ce système sont encore visibles aujourd’hui.

En 2018, une entente de principe de 875 millions de dollars a été adoptée avec le gouvernement fédéral pour dédommager les victimes de cette rafle et régler les poursuites intentées par des survivants.

Pour Margaret Gisle, le processus de réclamation a été éprouvant. Elle aurait aimé que le gouvernement fédéral, qui détient selon elle les registres de ces rafles, facilite la tâche aux survivants, plutôt que de leur faire ressasser ces souvenirs traumatisants.

Chargement de l’image Le survivant de la rafle des années 60, Adam North Peigan, demande au gouvernement de la Colombie-Britannique de s'excuser auprès des enfants arrachés à leurs familles dans la province durant cette période sombre. Photo : Chloé Dioré de Périgny

Les gouvernements de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Alberta ont déjà présenté leurs excuses officielles aux enfants qui ont vécu cette rafle des années 60, explique Adam North Peigan.