Semaine de la sécurité nautique dans l’Est-du-Québec : « il faut se préparer au pire »

La semaine québécoise de la sécurité nautique se déroule jusqu’à mardi. Il s’agit de l’occasion de rappeler certaines règles et pratiques sécuritaires pour éviter qu’une agréable sortie sur l’eau ne vire au cauchemar.

Le temps était peu favorable pour une sortie sur l’eau cette fin de semaine dans l’Est-du-Québec. Mais dès que la météo le permettra, les amateurs de bateaux, de planche à pagaie, de kayak et de kite surf s’en donneront à cœur joie, parfois, sans être conscient des risques encourus.

Peut-être, parfois, les gens ont tendance à ne pas connaître leurs limites ou les connaître et choisir de les dépasser. C’est important de connaître le type de navigateur on est, quelle expérience on a, avec quel type de bateau , avertit le porte-parole de la Garde côtière auxiliaire canadienne, Pierre-Luc Morin.

Chargement de l’image Le porte-parole de la Garde côtière auxiliaire canadienne Pierre-Luc Morin. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

La prudence, la pratique, l’expérience, la connaissance du matériel reviennent dans les discours des navigateurs les plus aguerris.

Selon la Société de sauvetages du Québec, cinq noyades ont été recensées sur des plans d’eau ou des rivières dans l’Est-du-Québec depuis le mois de mai, dont deux dans les dernières semaines.

Dans 80 % des noyades au Québec, la victime ne portait pas de vêtement de flottaison individuel (VFI).

Or, il n’est pas obligatoire d’en revêtir un lors d’activités nautiques. Selon la loi, il doit seulement y avoir un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel pour chaque personne à bord d’une embarcation, y compris dans les embarcations à propulsion humaine , écrit Transports Canada.