La fête des Pères rappelle qu’il est temps que l’on prenne soin d’eux

Un père sur sept qui a des enfants de 0 à 18 ans est en situation de détresse psychologique élevé au Québec. C’est ce que rapporte un sondage SOM réalisé par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité. Pour le professeur de l’ UQTR qui a participé à l’élaboration du sondage, Carl Lacharité, le constat est frappant. Il invite à prendre exemple sur les réseaux de soutien que les femmes tissent autour d’elles, et ouvrir la discussion avec les hommes. Allons converser avec ces personnes. Comment ça va? Si tu me dis que ça va bien, j'aimerais ça que tu me décrives comment ça se fait que ça va bien? Je m'intéresse à toi. Si ça ne va pas bien, je veux l’entendre aussi.

Malgré les progrès réalisés au cours des dernières années, les hommes sont toujours moins enclins que les femmes à aller chercher de l'aide. Le professeur révèle que la demande d’aide est encore vue comme un signe de faiblesse chez les hommes. Les pères vont moins demander de l'aide et quand ils vont demander de l'aide ils vont attendre à la dernière minute.

Un modèle de paternité en transition

Un constat que partage Michel Thibeault qui a fondé un groupe de père pour discuter de la nouvelle paternité. Il croit que le rôle maintenant élargi des pères peut mener à de l'insécurité. Je vois donc des jeunes hommes qui ont 20, 25, 30 ans qui jouent des rôles qu'à peine il y a dix ans quand j'étais intervenant je voyais. Dans les tâches quotidiennes reliées à l'enfance, les pères sont extrêmement présents.

Même si les changements sont entamés, les stéréotypes sont encore nombreux, souligne Michel Thibeault. Y'a des pères qui sont encore pris dans cette masculinité-là où y'a des gestes qui ne se posent pas lorsque je suis un homme. Des gestes qui sont très vers la tendresse, vers le fait de materner ou de paterner un enfant.

Il n'est pas trop tard pour demander à un père as-tu besoin d'aide? , même si parfois, on peut se sentir impuissant, mentionne le professeur Carl Lacharité. Je ne suis pas capable de t’aider, mais je vais essayer de te soutenir pour aller te trouver de l’aide.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger