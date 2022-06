Veille d’inondation pour la rivière South Thompson

Une veille d'inondation a été émise pour la rivière South Thompson en Colombie-Britannique, où des prévisions de pluies de longue durée signifient que des cours d'eau gonflés pourraient déborder et provoquer des inondations dans certaines zones.

Le Centre de prévision des régimes fluviaux de la Colombie-Britannique indique que des pluies qui devraient commencer mardi tard jusqu’à mercredi sont une préoccupation majeure pour les cours d'eau supérieurs des rivières North Thompson et South Thompson et pour la chaîne Cariboo.

De fortes pluies généralisées conduiraient les rivières à atteindre leurs niveaux les plus élevés de la saison, causant peut-être d'importantes inondations, selon le centre.

Le centre indique que les niveaux d'eau dans la rivière North Thompson à McLure, au nord de Kamloops, reculent lentement, mais qu’une modélisation prédit qu'ils pourraient atteindre des niveaux élevés plus tard cette semaine, ce qui est également le cas pour la rivière Shuswap près d'Enderby.

Les niveaux d'eau de la rivière Quesnel à Likely ont augmenté lentement, et le centre dit que des débits plus élevés dépendront de la quantité de précipitations cette semaine.

Une veille d'inondation pour les zones de la région de Shuswap est maintenue alors qu'un avis de débit élevé reste en place pour la rivière Thompson de Kamloops à Spences Bridge et la rivière Nicola, c'est-à-dire que des inondations mineures dans des zones basses sont possibles.