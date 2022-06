De la poutine et des cowboys pour la fête des Pères en Saskatchewan

Pour la fête des Pères, quoi de mieux qu’une bonne poutine dans une ambiance champêtre et western, dans la campagne de la Saskatchewan?

C’est ce que proposait, dimanche, le Champêtre County. Ce restaurant à thème qui peut accueillir de multiples événements à Saint-Denis a tenu son premier événement Cowboy Poutine dimanche.

Au programme, notamment : la présence de petits animaux de la ferme, une aventure dans le labyrinthe de bois Lost Corral Maze et un feu de camp.

Sans compter la poutine, évidemment. Le menu de la journée n’aurait pas été complet sans un repas où les gens pouvaient confectionner leur propre poutine.

Le Cowboy Poutine fait partie du nouveau type d'événements proposés par Champêtre County.

Cette initiative est née pendant la pandémie, selon la propriétaire, Francine Edmondson.

C’est quelque chose qu’on n'avait jamais fait auparavant, mais on a décidé d’essayer cette année, dit-elle. Depuis la COVID, on a essayé des événements qu'on ne fait pas d’habitude, dans l’espoir que les gens en profitent et viennent nous voir.

Plusieurs activités extérieures sont devenues un peu plus difficiles en raison de la pluie qui s’est mise de la partie, mais pour Francine Edmondson, cette météo défavorable ne représentait pas un réel obstacle.

Je suis une fille de ferme, ça fait que même s’il pleut, on a tendance à continuer les activités. C’est certain qu’il y en a qui ne voudraient pas le faire, mais quand même, il y a tellement d’espace où ils peuvent marcher et laisser les jeunes courir, c’est une grosse chose qui manque.

Plusieurs familles se sont déplacées pour venir célébrer la fête des Pères. Et s'il n'en tient qu'à la propriétaire, l’événement devrait être de retour l’an prochain.

Avec les informations de Jérémie Turbide