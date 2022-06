Un retour en grand du Rodéo d’Ayer’s Cliff

Ça fait du bien de voir que les festivaliers sont là et sont au rendez-vous, sont sur le party. L'ambiance est là, mentionne la présidente de l’événement, Katrine Lafaille. On a eu un très bon week-end, on a eu beaucoup de compétiteurs. Malgré la pluie et le froid, les visiteurs ont vêtus leurs chapeaux de cowboy avec joie pour assister à l'événement.

Parmi les activités les plus courues, les spectaculaires performances du Français, Manu Lataste, ont retenu l’attention. Ce dernier pratique l'art d'esquiver un taureau par un saut acrobatique, une discipline appelée Bull Jumping . Les spectateurs ont également eu droit à une finale tout aussi impressionnante que les prouesses de l'athlète puisque le taureau a refusé de quitter l'arène. Il y en a pour tous les goûts , mentionne avec enthousiasme une spectatrice, Isabelle Fauteux.

Chargement de l’image « Ça fait du bien », mentionne la présidente de l'événement, Katrine Lafaille. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Des artisans de longue date, aux nouveaux cowboys, tous étaient heureux de remonter en selle. Pour l'instant c'est juste mon deuxième rodéo, mais c'est vraiment le fun, en arrière les gens m'ont aidé à seller mon cheval, explique un participant, Charles-Antoine Jetté. Tout le monde est content de revenir parce que pendant deux ans ils ont été arrêtés et c'est leur passion.

L'ambiance festive du rodéo sera de retour l'année prochaine à Ayer's Cliff.

D'après le reportage de Titouan Bussiere