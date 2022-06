Plusieurs fusillades dimanche dans le Grand Toronto, dont trois en plein jour

Une première fusillade s’est déroulée vers 1 h 45 dimanche à Clarington, à l’est d’Oshawa. Les policiers de la région de Durham affirment avoir été appelés dans le secteur de la route Newtonville et de la route Concession 4 et y avoir trouvé deux blessés graves et un blessé léger. Dans un communiqué, ils rapportent qu’une quatrième personne, qui avait été poignardée, s’est présentée à l’hôpital d’elle-même et que son état serait lié à la même fusillade.

Toujours dans la nuit de samedi à dimanche, une deuxième fusillade a eu lieu à Brampton. Deux personnes ont été tuées.

Vers 14 h 40 dimanche, une autre fusillade a eu lieu près de l’intersection du boulevard Humber et de l’avenue Alliance à Toronto, selon les policiers de la ville. Deux adolescents de 15 et 16 ans ont été transportés à l’hôpital avec des blessures graves.

Ensuite, les policiers de Toronto ont rapporté une quatrième fusillade, cette fois près de l’intersection de la route Allen et de l’avenue Lawrence Ouest et vers 16 h 15. Ils y ont trouvé un homme souffrant de blessures par balle et affirment craindre pour sa vie; il a été transporté à l’hôpital.

Une nouvelle fusillade a eu lieu quelques minutes plus tard près de l’intersection de la route Caledonia et de l’avenue Lawrence Ouest, vers 16 h 25, toujours selon les policiers de Toronto. Les agents ont localisé un homme sans signes vitaux , peut-on lire dans un tweet des policiers.

Dans tous ces cas, les policiers n’ont pas dévoilé d’informations au sujet de potentiels suspects et demandent l’aide du public.