Une première réussie pour le festival de rue Experience Regina

L'un des plus gros festivals de rue de Regina, Experience Regina Block Party, s'est terminé après deux journées de concours de camions-restaurants et de dégustation de bières artisanales.

L'événement a eu lieu en fin de semaine dans le Warehouse District de la capitale provinciale, un endroit décrit par plusieurs comme l'âme de la ville.

On y trouvait une dizaine de camions-restaurants, des brasseurs de bières artisanales et des DJ de partout dans la province.

Si les Réginois connaissent bien les camions-restaurants et si les fêtes de quartiers sont fréquentes, c’est la première fois qu’une de ces fêtes accueillait cette cuisine de rue, selon la directrice générale du Warehouse District de Regina, Leasa Gibbons.

Nous vivons dans une ville où il y a beaucoup de talent et nous devons être fiers de nos artistes, affirme-t-elle. Et il faut appuyer les événements si nous voulons qu’il y en ait.

Comme il s'agit de la première année du festival, Leasa Gibbons est aussi impatiente de le voir grandir dans les années à venir.

D'après elle, le fait que le festival soit gratuit a permis à la population de se rassembler et de soutenir les vendeurs locaux qui ont souffert des conséquences de la pandémie au cours des deux dernières années.

Je savoure chaque occasion de cuisiner des plats et de les partager avec les résidents de Regina , lance le propriétaire de Prairie Smoke and Spice BBQ, Rob Reinhardt. S'il y a de la bière artisanale et de bons esprits au même événement, je suis heureux d’y participer aussi.

Rob Reinhardt a remporté le titre de meilleur camion-restaurateur du festival Experience Regina.

Après avoir vécu plusieurs années à Toronto, le chef et brasseur duBonzzini's Brew Pub est heureux de voir le quartier industriel se développer autant.

Le quartier est beaucoup moins industriel depuis que toutes ces brasseries et ces entreprises locales s'y installent, observe Chris Tower. C’est devenu un endroit où on va pour la nourriture et pour sortir. Et c’est aussi une bonne chose pour ces commerces d’être présents ici, pour que tout le monde apprenne à les connaître.

Chris Tower se réjouit de pouvoir assister à ce type d'événement étant donné que la bière et la nourriture locales font partie de ses passions.

Environ 3000 personnes se sont rendues au festival samedi et quelques milliers d’autres y ont participé dimanche, malgré la pluie.

Avec les informations de Sasha Teman