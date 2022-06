Un avant-goût du Stampede avec des crêpes pour de nouveaux arrivants ukrainiens à Calgary

Certains viennent tout juste d’arriver, d’autres sont ici depuis un moment déjà, mais tous ont eu droit aux traditionnels déjeuners gratuits du Stampede. L’événement, organisé par l’Église et aidé par les Chevaliers de Colomb, était ouvert à tous les nouveaux arrivants ukrainiens ainsi qu’à leurs hôtes.

Les responsables derrière cette rencontre indiquent avoir voulu faire découvrir l'hospitalité de Calgary et offrir un bref moment de quiétude aux réfugiés.

Ça va leur permettre de penser à autre chose pendant une heure, deux heures ou même plus. Certes, ils vont repenser à ce qui se passe en Ukraine avant de se coucher le soir. Mais ça leur donne une pause, et c’est pour ça qu’on a organisé cet événement , explique Bill Lewchuk, l’un des organisateurs.

« On veut leur montrer que nous sommes des gens accueillants, et qu’ils peuvent faire partie de notre communauté. » — Une citation de Bill Lewchuk, coorganisateur du déjeuner

Les nouveaux arrivants ont ainsi savouré leurs pancakes au son d’un groupe de musique country et western. Pour Arina Nechatailiuk, arrivée au Canada il y a un peu moins de trois semaines, cet avant-goût du Stampede lui permet justement de se changer les idées.

On peut rire. On peut parler à des gens. On peut se faire des amis. Alors, ça nous aide à oublier toutes les choses horribles que nos familles, nos amis, et toutes les personnes que nous connaissons qui sont encore là vivent [...] au moins pour quelques minutes , exprime-t-elle.

Une intégration plus facile

Elle ajoute qu'il est vraiment important pour les nouveaux arrivants ukrainiens de participer à des événements comme celui-ci pour éviter la solitude et se créer un réseau de contacts.

Ça permet de mieux nous adapter, surtout lorsqu’on ne connaît personne, parce que lorsque nous sommes arrivés ici, nous n'avions personne. Personne du tout. C'était juste moi et mes parents. Et mes parents ne parlent même pas anglais .

Chargement de l’image La file d’attente pour les déjeuners était déjà longue quelques minutes seulement après le début de l’événement. Photo : Radio-Canada

Pierre Loczy, l’un des responsables de l’initiative, explique que la rencontre à l’Église St Stephen Protomartyr ne se veut pas qu’un moment de répit pour les nouveaux arrivants ukrainiens. Le principe c’est d’ouvrir les portes et d’offrir de l’aide et du soutien moral, social et même spirituel pour ceux qui en ont besoin .

M. Lewchuk indique que les participants ont aussi bénéficié de nombreuses pièces de vêtements donnés par des Calgariens. Les nouveaux arrivants sont étonnés que les gens soient si généreux ici, ils se sentent presque gênés par cela, mais ils l’apprécient .