Évacuations à La Baie : Québec compte déclarer l’état d’urgence tôt lundi matin

Le conseil municipal de Saguenay devra tout d’abord se réunir, avant que la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, ne puisse signer le décret qui déclarera l’état d’urgence, a expliqué la ministre Laforest, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Pour déclarer l’état d’urgence, la mairesse de Saguenay doit rassembler son conseil municipal et demander par résolution la déclaration d’état d’urgence qui se fera sûrement demain matin [lundi] assez tôt », a-t-elle affirmé.

La ministre Laforest a déjà demandé Geneviève Guilbault de signer le plus rapidement possible le décret autorisant l’état d'urgence. Les mesures d’aide devraient ensuite se déployer.

Une fois signé, le décret permettra de déployer des mesures très rapidement , a alors spécifié Andrée Laforest.

« Les citoyens, il faut qu’ils soient rassurés, on va être là pour les accompagner et les aider le plus rapidement possible. »