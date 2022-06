Johanne Roussy sacrée artiste de l’année sur la Côte-Nord

L’artiste septilienne Johanne Roussy a été nommée artiste de l’année sur la Côte-Nord samedi soir, un prix remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Les membres du jury ont notamment souligné l’apport de l’Atelier de la 8e île, qu’elle a fondé il y a près de quinze ans, et qui est devenu, selon le CALQ, une halte sociale et culturelle permettant le rapprochement entre les artistes et la communauté .

Johanne Roussy est d’avis qu’après plus de trente ans de pratique artistique, cette reconnaissance vient à point.

Je trouve que ça fait une belle reconnaissance du milieu. Ça m’a donné l’impression que j’étais épaulée par mon milieu avec un prix comme ça. J’ai eu l’impression hier que l’on comprenait mon travail, c’est amusant, c’est l’fun , se réjouit-elle.

L’Atelier de la 8e île est un concept culturel autonome et autofinancé qui a comme mandat de recevoir des artistes en résidence de création et de partager les savoir-faire dans l’église de l’ancienne base militaire de Moisie, près de Sept-Îles. Elle aspire à créer des ponts entre les peuples et les artistes.

Je rêvais d’avoir un atelier comme ça dans ma région pis les faire aimer ma région. J’essaie de créer un endroit qui peut être rassurant, empourvoirant pour certaines idées , fait-elle valoir.

Chargement de l’image L'artiste multidisciplinaire Johanne Roussy (archives). Photo : Nick Talbot

Méthodologie de réflexion

Lors de ses ateliers, elle demande aux artistes en résidences de réaliser un exercice de communication en employant trois mots : penser avec amour .

Ça peut avoir l’air quétaine, de demander de faire ça. Mais j’ai découvert que c’était un outil de travail et de communication extraordinaire. Quand j’arrive devant une problématique au niveau artistique, et que je pense avec amour, ça me fait choisir un mot plutôt qu’un autre, une phrase plutôt qu’une autre, une couleur plutôt qu’une autre , explique l'artiste.

« Je pense que les communications se défont de plus en plus […], et je voulais créer grâce à l’atelier une usine à fabriquer des ponts entre artistes. » — Une citation de Johanne Roussy, artiste de l'année sur la Côte-Nord

Johanne Roussy a présenté au fil des années une vingtaine d’expositions à travers le Québec et en Afrique du Sud.

Avec la collaboration de Michaële Perron-Langlais