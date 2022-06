Un après-midi de célébration, de partage et de rayonnement de la culture autochtone à Val-d’Or

L’événement se déroulait à côté du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, sous la forme d'une grande fête familiale.

La cérémonie a débuté avec une grande entrée au son du tambour du groupe autochtone Screaming Eagles. S’en sont suivies une prière, puis des danses traditionnelles.

Chargement de l’image Le groupe Screaming Eagles jour au tambour lors de la Journée nationale des peuples autochtones tenue à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Pour la directrice générale du Centre d'amitié, Édith Cloutier, cette journée est une manifestation de notre fierté comme premiers peuples et aussi de créer cet espace de dialogue, de rencontres, d'échanges par justement les arts et la culture , souligne-t-elle.

La jeune Ève Custeau-Wiscutie a animé une partie des festivités et se réjouissait de constater la confluence des cultures.

Je vois ça comme un grand rassemblement très amical avec du bon temps entre nous tous, dit-elle. C’est le fun de voir autant de monde autochtone et allochtone et d’avoir une journée où on est tous réunis ensemble.

Sous le grand chapiteau, on pouvait aussi déguster des plats traditionnels tels que la banik, l'orignal, l'ours et des bleuets.

Chargement de l’image L'artiste Claudette Happyjack était présente à la Journée nationale des peuples autochtones. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Plusieurs artisans autochtones avaient monté des kiosques sur place, comme Claudette Happyjack.

C'est important pour montrer ce que je fais et pour partager. C'est le fun que le monde voie différentes choses, indique-t-elle. L'art ça m'aide à partager ma culture, mais aussi juste pour moi-même, trouver mon sens, la relaxation , a-t-elle dit.

Chargement de l’image Stéphane Laroche et Alexis Wawanoloath, chargés de projet pour la série de contes sur la grossesse et la naissance. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

On a aussi profité de l’événement pour lancer une série de quatre contes anicinabes sur le thème de la naissance et de la grossesse autochtone, une initiative entamée au Centre d’amitié il y a près de cinq ans.

C'est pour montrer aussi qu'entre 6000 ans et 8000 ans d'histoire, il y a toujours eu une périnatalité autochtone, les compétences de périnatalité ont toujours été là, indique Maxime Wawanoloath, coordinateur du projet. Des fois, il y a des sortes de préjugés sur le fait qu'il faut apprendre des choses aux autochtones, mais non, il y a un mode d’apprentissage particulier pour la parentalité.

Les chants et danses traditionnels se sont poursuivis pendant l'après-midi.