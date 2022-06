Pénurie d’infirmières : des plans de réduction de services seront annoncés cette semaine

Selon une compilation des réponses obtenues par Radio-Canada, des établissements comme le CHU de Québec-Université Laval fermera 167 lits cet été sur les 1274 lits existants dans ses installations (13 %), soit une soixantaine de lits supplémentaires par rapport à la moyenne au mois de mai.

À l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval, on va doubler le nombre de lits fermés à 24, soit 7,4 % des lits existants.

Au mois de mai, une moyenne de 6,7 % des 18 226 lits existants au Québec étaient fermés, largement en raison du manque de main-d'œuvre.

Lors de sa présentation aux médias locaux cette semaine, la PDG du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy, a prévenu la population que les vacances estivales et la pénurie de 300 infirmières allaient avoir des conséquences concrètes jusqu’au mois de septembre prochain.

On assistera donc à une diminution des activités de soins à domicile, à une réduction des services en santé mentale et à la fermeture de lits d’hospitalisation.

Je veux vraiment solliciter la collaboration et l'indulgence de toute la population , a affirmé Mme Roy.

Une des stratégies vise à demander aux familles de venir chercher rapidement leur proche lorsqu’il obtient son congé de l’hôpital.

Évidemment, si la famille [d’un patient] fait l’effort de venir le chercher le jour requis, ça va rendre ce lit-là disponible pour une personne qui a besoin d’être hospitalisée et de recevoir des soins , précise Mme Roy.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), une porte-parole a précisé vendredi que le ministère était en discussion avec les établissements à propos de leurs plans de réduction de services. Nous sommes en train de préparer des indications claires pour la population [...] afin de diriger les patients aux bons endroits, selon les priorités. Les informations seront disponibles dans la semaine à venir.

Recrutement d’infirmières à l’international

L’automne dernier, le MSSS avait reçu le mandat des établissements de santé de recruter plus de 4000 travailleurs de la santé à l’étranger, surtout des infirmières. Du jamais-vu.

Neuf mois plus tard, le travail se poursuit, a expliqué un porte-parole du ministère.

Recrutement Santé Québec [RSQ] est toujours dans son année de recrutement 2021-2022 considérant que la planification des activités se fait de septembre à septembre. Jusqu’à maintenant, six missions de recrutement ont été réalisées et ont permis de sélectionner plus de 430 personnes pour pourvoir des emplois d’infirmières, de travailleurs sociaux, de PAB et d'orthophonistes. D’ici août 2022, RSQ participera à la mission des journées Québec de juin organisées par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration [MIFI] et poursuivra son recrutement en continu.