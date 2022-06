L’église acadienne Saint-Bernard est condamnée à la déconsécration

Mes frères et sœurs se sont mariés dans l’église, raconte-t-elle. Mes petits frères et sœurs ont été baptisés dans cette église. Cela faisait vraiment partie de nous.

Avec une population en décroissance, une fréquentation en baisse et un bâtiment nécessitant de nombreuses réparations, ces traditions communautaires ont pris fin dimanche alors que l’église emblématique a été déconsacrée.

Le but de la déconsécration est de rendre le bâtiment non utilisable comme église ou pour un usage profane.

LeBlanc a dit qu’elle s’attendait à un flot de souvenirs dimanche.

« Je vais certainement regarder où notre banc était dans l’église et où toute ma famille s’asseyait et penser, vous savez, c’est le passage du temps. »

Je pense que pour nous, Acadiens, nous ne voulons pas voir l’église disparaître, mais nous sommes aussi très réalistes et nous comprenons qu’il n’y a aucune façon pour une communauté de notre taille de maintenir l’église.

L’idée de l’église a été conçue par Edouard LeBlanc, qui est devenu le curé de la paroisse en 1907.

Selon Louise LeBlanc, le prêtre avait une idée grandiose de construire une église qui ressemblait à des églises européennes et a obtenu la communauté derrière lui.

La première pierre de la structure a été posée en 1910, et la communauté a passé les 32 années suivantes à la compléter.

Selon un livret de l’église, plus de 8000 blocs de granit ont été transportés par des bœufs de Shelburne sur le site pendant 20 ans et coupés à l’aide d’outils manuels.

L’imposant bâtiment mesure 65 mètres de long, 28 mètres de large et le sommet des tours de plafond gothiques s’élèvent à 21,5 mètres.

Malgré l’aspect ancien du bâtiment, les murs sont soutenus par des poutres en acier et ce qui semble être un plafond en pierre est, en fait, du plâtre sur une maille métallique.

Je suppose qu’il y a un tel sentiment de fierté dans cette église parce que les gens l’ont construite, , a souligné Louise LeBlanc.

« Mes grands-pères étaient pêcheurs, étaient agriculteurs et d’autres choses, ils sont venus et ont fait le travail de maçonnerie et ils ont utilisé le sang, la sueur et les larmes pour construire cette église. »