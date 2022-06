Dans les coulisses de Buzz l’Éclair avec une animatrice de Pixar

La fin de semaine marque le décollage du film Buzz l’Éclair (Lightyear), qui met en vedette l’incontournable astronaute de la série Histoire de jouets (Toy Story). Parmi la grande équipe qui a donné vie à ce long métrage, on trouve notamment Émilie Goulet, une Québécoise qui travaille depuis six ans pour Pixar.

Après avoir collaboré à Histoire de jouets 4 et Âme (Soul), qui ont gagné l’Oscar du meilleur film d’animation respectivement en 2020 et en 2021, elle a consacré un an et demi de sa carrière à peaufiner les scènes du dernier grand film du studio californien.

L'artiste raconte qu'elle est entrée en poste avec une liste de films à regarder, commande du réalisateur Angus MacLane – un fan fini de films de science-fiction et d’action, selon elle –, afin d’avoir un aperçu de l’esthétique voulue pour le film.

Au menu : Terminator 2, Alien, Star Wars et des classiques du cinéma de Jean-Pierre Melville, pour ne nommer que ceux-là.

« Je pense que beaucoup de personnes vont sentir les références à ces films-là. [...] La cinématographie dans Lightyear est hyper importante. » — Une citation de Émilie Goulet, animatrice 3D pour Pixar

«Buzz l'Éclair» est inspiré de l'univers d'Histoire de jouets, mais imagine une tout autre histoire que celle que l'on connaît pour son protagoniste.

Conversation créative

Si la cohérence artistique est importante dans une mégaproduction comme celle de Buzz l’Éclair, cela ne signifie pas pour autant que les animateurs et les animatrices ont les mains liées, selon Émilie Goulet.

L'animatrice 3D explique qu'elle présente ses idées sous forme d’esquisses au réalisateur ou à la réalisatrice afin de voir avec cette personne si elles peuvent s'inscrire dans le projet. Ça devient une conversation , illustre-t-elle.

Si l’idée fonctionne avec "la grande histoire", à ce moment-là, on y va à fond, et ça peut même influencer des scènes qui vont venir par la suite, ou un élément du personnage qui va réapparaître plus tard dans le film.

« C’est ça la magie du processus créatif : c’est toujours en mouvement à mesure que l’on continue à animer. » — Une citation de Émilie Goulet, animatrice 3D pour Pixar

Le premier film de la série Histoire de jouets est sorti en 1995.

Grandir avec Histoire de jouets

L’univers d'Histoire de jouets aura toujours une place importante dans le cœur d’Émilie Goulet.

Elle se souvient qu'elle était encore à l'école secondaire lorsque le premier film de la série est sorti, en 1995. Cette œuvre a donné le ton pour les films d’animation à venir et l’a encouragée à poursuivre ses études dans ce domaine.

J’étais juste assez vieille pour que ça ait un impact sur ce que je voulais faire dans le futur , explique l'animatrice 3D.

Maintenant qu’elle fait partie de la famille Pixar, Émilie Goulet avoue qu'elle a un rêve qu’elle entretient en parallèle de son travail : créer son propre film d’animation.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par René Homier-Roy, animateur de l'émission Culture club. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.