Technoscience Abitibi-Témiscamingue annule des camps de jours pour manque d’animateurs

L'organisme qui fait dans la promotion de la culture et du loisir scientifiques notamment auprès des jeunes n'a pas pu recruter assez d'animateurs pour tenir les activités malgré ses efforts.

Une douzaine d'animateurs sont nécessaires pour les camps à Amos, Val-d'Or, Ville-Mari et Rouyn-Noranda.

Seulement deux groupes vont ouvrir à Rouyn-Noranda en juillet et août.

L'organisme a aussi des difficultés à recruter du personnel, explique la directrice générale Virginie Bolle.

C'est sûr que les camps de jour, c'est un certain revenu qui va nous aider pour l'année. En plus de ces enfants qu'on peut recevoir du ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'est certain que ça peut venir affecter notre productivité, nos activités. Aussi, malheureusement, ça vient réduire l'offre pour les parents [...] C'est aussi un camp qui était apprécié parce que certains enfants recherchent aussi plus de calme, pas forcément avoir des activités tous les jours , dit-elle.

Virginie Bolle ajoute que son organisation veut s'adapter en modifiant son offre pour organiser un petit peu plus de sorties, de jeux toujours en lien avec la science.

L'année passée, l'organisme a dû annuler les camps de jours dans deux villes en raison du manque de personnel.

Virginie Bolle croit qu'il faut trouver d'autres moyens pour tenir les camps de jour de l'organisme.

De manière générale, les camps sont remis en considération. Savoir jusqu'à quel point, en fait, on pourrait continuer à offrir des camps. Mais d'un point de vue plus régional, oui, je pense à d'autres solutions, comme un partenariat avec d'autres organismes ou d'autres établissements pour apporter notre expertise et nos animations scientifique en soutien à leurs animations à eux , ajoute la responsable.

La Municipalité de Laverlochère-Angliers a aussi été contrainte d'annuler le camp de jour cette saison en raison toujours du manque de personnel.