Bientôt finies les récompenses avec les ordonnances au N.-B.

Les Néo-Brunswickois ne seront bientôt plus en mesure d’obtenir des récompenses pour leurs ordonnances et leurs services de pharmacie.

Samedi, lors de son assemblée générale annuelle samedi, le Collège des pharmaciens du Nouveau-Brunswick a pris la décision d’interdire aux pharmacies d’offrir des incitatifs aux consommateurs, y compris de l’argent, des prix, des coupons ou des points pour certains achats liés à la pharmacie.

La modification réglementaire entre en vigueur le 13 juillet pour donner le temps aux pharmacies d’ajuster leurs services.

« Ce changement fait l’objet de discussions depuis longtemps. » — Une citation de Adele Wallace, présidente du Collège des pharmaciens du N.-B.

L’ordre doit fournir un environnement réglementaire où les décisions concernant les soins de santé des patients sont basées uniquement sur la santé du patient sans autre conflit d'intérêt réel ou perçu.

Adele Wallace se dit satisfaite de la décision, qui permettra aux Néo-Brunswickois de choisir leur pharmacie uniquement en fonction de la qualité des soins, sans l’influence d’incitatifs.

Cette politique est devenue une tendance partout au Canada, le Nouveau-Brunswick étant la septième province à l’appliquer.

Chargement de l’image La réalité des pharmaciens a beaucoup changé depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada

La Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario, le Québec, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ont déjà interdit les incitatifs aux consommateurs sur ordonnance. La Nouvelle-Écosse fait toujours exception.

Un rôle plus important aux pharmaciens

Anastasia Shiamptanis, registraire du Collège des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, mentionne que la décision a été prise parce qu’on demande aux pharmaciens de jouer un rôle plus important dans les soins de santé des Canadiens.

À mesure que notre rôle évolue, les organismes de réglementation sont de plus en plus d’avis que les incitatifs offerts aux consommateurs pour les ordonnances et les services pharmaceutiques sont contraires à l’éthique pour la profession et constituent un conflit d’intérêts , a exprimé Anastasia Shiamptanis.

Elle a dit que la majorité des Canadiens ne reçoivent déjà pas ces récompenses sur les ordonnances et les services pharmaceutiques.

D’après un reportage de CBC