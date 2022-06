De nombreux déchets retirés du lac Croche de Sainte-Thècle

La corvée de nettoyage était coordonnée par l'organisme Faisons notre part. Pour la cofondatrice, Anne-Marie Lussier, ce sont des gestes qui peuvent faire une différence pour les milieux aquatiques. On veut montrer aux gens qu'on est capable de faire notre part dans n'importe quelle activité, domaine, on est capable de faire un petit effort pour avoir un monde un peu plus vert.

Bien que ce soit la première corvée au lac Croche, d'autres se sont déjà tenues ailleurs dans la région. L’organisme constate que les plus beaux lacs sont les plus sales. Même le maire de Sainte-Thècle, Michel Rheault, affirme que le lac Croche a fait office de dépotoir pendant plusieurs décennies. Dans le passé, malheureusement, le lac était peut-être considéré comme une grande poubelle. Je pense que les personnes sont de plus en plus conscientisées de la valeur de préserver nos lacs. Dans la municipalité de Sainte-Thècle, on a 52 lacs.

Une action attendue

Les résidents qui vivent en bordure du cours d'eau attendaient la corvée depuis longtemps. La présidente de l’Association des riverains pour la protection du lac Croche, Josée Croteau, révèle que le projet est en préparation depuis un an. Malgré la mauvaise température, les plongeurs sont venus, on est content. Nous autres, on est grands-parents, on a des petits enfants. Eux autres aussi ils vont faire leur part plus tard, c'est notre but.

D'autres corvées sont prévues au cours de l'été dans des lacs de la région. Les plongeurs se déplaceront notamment à l'Île Melville de Shawinigan.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger