Des veilles de tornades sont en vigueur à la frontière du Manitoba et de la Saskatchewan

Et alors que le marathon du Manitoba a été annulé une heure et demie après son coup d’envoi à Winnipeg, Environnement Canada prévient la population qu’il fera encore chaud dimanche et lundi dans le sud de la province et le sud-est de la Saskatchewan.

Environnement Canada indique que des orages violents devraient se former cet après-midi dans une masse d'air instable dont le centre se trouve à la frontière entre les deux provinces. Certains de ces orages pourraient causer des tornades. Des vents forts soufflant en rafales, de la pluie forte et de la grosse grêle accompagneront les orages violents qui se formeront.

Ce matin, des orages qui se sont formés dans la région de Luseland, près de la frontière de l’Alberta, ont donné lieu à des grêlons gros comme des balles de golf selon un chasseur de tempêtes, Thomas Frick.

Chargement de l’image Le chasseur de tempêtes Thomas Frick a dû s'arrêter le long du chemin pour laisser passer un orage qui a produit des grêlons gros comme des balles de golf dans l'ouest de la Saskatchewan, dimanche matin. Photo : gracieuseté Thomas Fric

Thomas Frick dit s’être arrêté le long du chemin et avoir attendu que la tempête passe. Ça faisait vraiment beaucoup de bruit , dit-il en expliquant que la grêle a laissé une marque sur sa camionnette. Je vais peut-être la laisser là, ça me fait une histoire à raconter.

La population est invitée à se préparer et à se mettre à l’abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche.

Chaud et humide au Manitoba

Dimanche, le sud du Manitoba connaîtra des températures de 30 à 36 °C et un indice humidex de plus de 40.

Environnement Canada prévoit du temps très humide dans de nombreuses régions aujourd'hui. Les températures du point de rosée de 17 à 23 °C et la chaleur produiront un indice humidex de 40 à 45 aujourd'hui.

La nuit prochaine sera très chaude, avec des minimums de 20 à 23 °C ainsi que la journée de lundi, avec des maximums entre 30 et 39 °C.

Dans les régions du sud-ouest du Manitoba, les températures diminueront légèrement et s'établiront entre 27 et 29 °C lundi après-midi.

Dans le sud-est de la Saskatchewan, le mercure atteindra 30 à 33 °C dimanche après-midi. Il fera plus frais lundi.

Des records de chaleur samedi en Saskatchewan

Par ailleurs, 11 records de chaleur ont été établis samedi en Saskatchewan. Certains anciens records de chaleur dataient d’au moins 48 ans.

À Moose Jaw par exemple, Environnement Canada signale un record de 35,9 °C . L’ancien record, établi en 1986, était de 33,9 °C.

À Regina, il a fait 35,2 °C . Le précédent record remontait à 1988. Le mercure avait atteint 33,2 °C.

Du côté de Saskatoon, 31 °C ont été enregistrés. Le précédent record date de 48 ans avec une température de 28,3 °C .

Les nouveaux records pour un 18 juin en Saskatchewan Assiniboia : 34,6 °C; record précédent 34,5 °C en 1986

Broadview : 31,3 °C , record précédent 30,8 °C en1988

Elbow : 33,2 °C , record précédent 33 °C en 1988

Lucky Lake : 31,6 °C , record précédent 28,8 °C en 2003

Melfort : 31,7 °C , record précédent 31,5 °C en 1986

Moose Jaw : 35,9 °C , record précédent 33,9 °C en 1986

Outlook : 32,2 °C , record précédent 31 °C en 1988

Regina : 35,1 °C , record précédent 33,2 °C en 1988

Rockglen : 31 °C , record précédent 28,3 °C en 1974

Saskatoon : 32,1 °C , record précédent 31,8 °C en 1988

Watrous : 33,5 °C , record précédent 32 °C en 1986