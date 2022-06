Des véhicules ne respectent pas les rues piétonnes à Québec

Bien que la rue Saint-Jean soit fermée à la circulation automobile tous les week-ends jusqu'en septembre, des camions et des véhicules continuent d'y circuler, au grand dam des résidents et commerçants du secteur, qui demandent à la Ville de Québec d'agir.

Les images captées par une caméra de surveillance près du commerce Vélos Roy-O parlent d'elles-mêmes.

En l'espace de quelques minutes, on y aperçoit plusieurs camions de livraison et des voitures contourner piétons et vélos. Si quelques uns circulent à basse vitesse, d'autres filent à vive allure. Certains vont même jusqu'à rouler sur le trottoir pour éviter les obstacles. Le conducteur d'une fourgonnette a poussé l'audace jusqu'à tamponner légèrement un commerçant qui lui bloquait le chemin.

Chargement de l’image Des caméras de sécurité ont capté plusieurs véhicules empruntant la rue Saint-Jean au cours du week-end. Photo : Gracieuseté - Faubourg Saint-Jean

On a pas l'impression qu'ils sentent qu'il y a un danger pour la population, mais pourtant c'est le cas , déplore Julien Roy, président par intérim de la SDC du Faubourg Saint-Jean et propriétaire de Vélos Roy-O.Il dit avoir reçu de nombreuses plaintes de la part de résidents et de commerçants. On s'est fait rentrer dedans plusieurs fois par différentes autos et camions , ajoute-il. Des plaintes auraient également été logées auprès du Service de police de la Ville de Québec.

Le profil des contrevenants varie : des résidents du quartier, des touristes égarés, des livreurs de marchandises, c'est toutefois ce dernier groupe qui cause souvent bien des problèmes, selon Julien Roy.

Les automobiles en général ça va mieux. Ils comprennent, il vont reculer, ils vont y aller doucement. Mais pour les livreurs : eux ils pensent qu'Ils sont en droit d'y aller ,dit-il.

« Y'a clairement un manque de communication sur c'est quoi la rue piétonne sur Saint-Jean. » — Une citation de Julien Roy

Chargement de l’image La rue Saint-Jean est fermée à la circulation automobile entre l'avenue Honoré-Mercier et la rue Claire-Fontaine tous les week-ends jusqu'au 11 septembre prochain. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Du 20 mai au 11 septembre, la rue Saint-Jean est fermée à la circulation automobile entre l'avenue Honoré-Mercier et la rue Claire-Fontaine. Tous les vendredis dès 16h, des barrières de sécurité mobiles et des panneaux de signalisation sont installés. Ils sont ensuite retirés le dimanche, vers 20 h.

La SDC souhaite que la Ville de Québec renforce la sécurité à l'entrée et aux abords de la rue. Parmi les solutions proposées : remplacer les barrières mobiles par des barrières fixes, améliorer la signalisation dans le secteur, ou encore, installer des bollards, ces bornes de protection rétractables.

« Proactifs »

Le problème ne se limiterait pas qu'à la rue Saint-Jean selon la conseillère du district de Cap-Aux-Diamants, Mélissa Coulombe-Leduc, qui affirme que la Ville de Québec est en mode solutions dans ce dossier.

Je comprends les gens, les commerçants et les regroupements d'être impatients , dit-elle. Des discussions ont été entamées avec la SDC. La Ville n'écarte pas la possibilité d'installer éventuellement des bollards semblables à ceux installés sur la rue Saint-Paul dans le Petit-Champlain.

Chargement de l’image La piétonnisation temporaire de la Rue Saint-Jean permet à la Fête de la musique de tenir des spectacles en pleine rue. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

La présence de véhicules dans des rues bondées de piétons soulèvent un enjeu de sécurité important.

C'est les fêtes de la musique, y'a énormément de gens sur la rue Saint-Jean : on veut pas qu'il y ait d'accidents qui arrivent. , affirme-t-elle.

Avec les informations de Colin Coté-Paulette