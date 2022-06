La température froide dimanche contrastait avec celle de la veille. On a eu tous les tableaux de la météo de la Gaspésie en trois jours. On a eu de la grosse chaleur, une petite canicule, et aujourd’hui, on est habillé comme si c’était l’automne , raconte Jean-François Tapp, organisateur du rassemblement sportif.

« Les gens ont eu le meilleur et le pire de la Gaspésie dans les trois derniers jours. » — Une citation de Jean-François Tapp, directeur des courses d’Événements Gaspesia

Néanmoins, environ 950 coureurs provenant d’un peu partout au Québec ont participé aux différentes courses que proposait l'événement qui s’est déroulé sur trois jours.

Les participants proviennent évidemment de la Gaspésie, du Québec, mais aussi d'ailleurs au Canada : de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, des Maritimes et aussi du Vermont , explique Jean-François Tapp.

Le Ultra Trail de Percé offre plusieurs formules aux participants, soit une épreuve d’endurance de 100 milles en autonomie partielle, une épreuve de 100 km ou une course de 54 km. Des parcours en sentiers montagneux sont aussi proposés aux coureurs.

L'événement avait été annulé en 2020.

Avec les informations de Bruno Lelièvre