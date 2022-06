Un incendie détruit complètement un bâtiment vacant à Hamilton

Personne n’a été blessé dans l’incendie signalé aux pompiers de Hamilton peu après 6 heures du matin. Le bâtiment de quatre étages était auparavant occupé par Hamilton Store Fixtures.

Le chef des pompiers de Hamilton, David Cunliffe, a indiqué dans un communiqué diffusé plus tard dans la journée que le feu dans l’immeuble situé au 206 rue King Ouest près de la rue Caroline Sud était maîtrisé.

Il ajoute que les pompiers se concentraient en après-midi sur l'extinction des points chauds et des incendies, et des équipements lourds étaient utilisés pour démonter une partie de la structure qui posait des problèmes de sécurité.

Selon le chef des pompiers, le feu a brûlé pendant des heures et a complètement détruit l’immeuble.

« Il y a eu un effondrement structurel important sur les quatre côtés du bâtiment. » — Une citation de David Cunliffe, chef des pompiers de Hamilton

Des sections des murs du bâtiment en flammes sont d’ailleurs tombées sur un immeuble à l’est abritant un restaurant, sur des véhicules dans un stationnement au nord du bâtiment, ainsi que sur des rues voisines. Il ajoute que des débris ont endommagé des lampadaires, des feux de circulation ainsi qu’un abribus.

Chargement de l’image Des pompiers ont lutté contre les flammes toute la journée samedi. Photo : Radio-Canada / Andrew Collins / CBC

Il raconte que les pompiers entrés dans le bâtiment pour tenter d’éteindre le feu de l’intérieur tôt samedi avaient été confrontés à des flammes, une chaleur intense ainsi qu’une épaisse fumée. Finalement, les équipes ont décidé de combattre le feu depuis l’extérieur.

David Cunliffe ajoute qu'un nombre croissant de pompiers de la ville ont tenté d’éteindre l’incendie à mesure que les conditions s’aggravaient. Au plus fort de l’incendie, 45 pompiers étaient sur les lieux.

Le bois lourd à l’intérieur a créé ce que le chef appelle un feu profond . Le service d’incendie a d’ailleurs utilisé un drone dans ses efforts de lutte contre les flammes.

L'enquête sur la cause de l'incendie se poursuit et aucune estimation du coût total des dommages n'a été fournie.

Le service d'incendie a informé le bureau du commissaire des incendies de l'Ontario en raison de l'importance des dégâts.

Le feu en cause d’un incendie de balcon?

Le chef des pompiers estime que des braises provenant de l'incendie pourraient avoir déclenché un feu de balcon dans un appartement voisin.

Il a ajouté que l'incendie secondaire présumé a été rapidement circonscrit au balcon, mais que les dommages sont estimés à 25 000 $.

À un moment donné, le service d'incendie a demandé aux personnes vivant dans la zone immédiate de l'incendie principal de rester à l'intérieur et de garder leurs fenêtres fermées, car d'importants panaches de fumée se déplaçaient vers l'est et à travers la montagne.