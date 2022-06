Des centaines de triathloniens ont sillonné les rues de Sherbrooke

Le parcours a dû être transformé en duathlon en raison de la qualité de l'eau. Les athlètes ont ainsi alterné la course, le vélo et une nouvelle fois la course. Je suis assez heureux du niveau d'inscription. Ça a atteint les objectifs que l'on visait , indique le vice-président événements pour le Club de triathlon de Sherbrooke et directeur général du S-Triman, Jean-Étienne Caron. Les athlètes rencontrés étaient plus qu'heureux du retour de l'événement.

« On a pu s'entraîner en groupe malgré la pandémie, mais c'était un peu plus difficile. Là, nous sommes retournés pour de vrai en présentiel, donc de courser et de revoir ses amis, c'est vraiment plaisant. » — Une citation de Valérie Vachon, participante

Chargement de l’image Le circuit du triathlon traversait entre autres le parc Blanchard à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussière

Plusieurs policiers et bénévoles étaient présents le long du parcours afin d'assurer un déplacement sécuritaire des athlètes, des spectateurs et des automobilistes. C'était beaucoup d'organisation de remettre tout ça en branle depuis 2019, la dernière édition , mentionne M. Caron qui se réjouit du bon déroulement de la journée.

« Je trouve que c'est vraiment motivant tous les bénévoles qui t'encouragent, qui sont là pour te pousser et l'esprit d'équipe aussi, tout le monde s'encouragent. » — Une citation de Béatrice Fillion, participante