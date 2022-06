Engagements financiers de 32 M$ d’Investissement Québec en Abitibi-Témiscamingue

Dans son bilan annuel, la société d'État affirme avoir mis plus de 32 millions de dollars dans l'économie de la région pour soutenir des projets d’une valeur totale de près de 52 millions de dollars.

La directrice régionale principale chez IQ Lydia Paré explique que c'est le secteur minier qui a eu la part du gâteau dans cet effort.

Bien entendu le secteur minier direct ou indirect est celui qui prédomine nos investissements directs dans les projets reliés directement aux mines et le secteur manufacturier a également été celui qui a bénéficié grandement de nos différentes interventions , dit-elle.

Investissement Québec précise qu'il accompagne les entreprises dans leur développement, la croissance de leur productivité, l'innovation et le transfert entre autres.

Le soutien à l’exportation est aussi au menu ainsi que l’attraction d’investissements étrangers, ajoute Lydia Paré.

On a permis la concrétisation d'un projet d'investissement étranger d'une valeur de 9.2 millions de dollars cette année et on a accompagné des entreprises à l'exportation. L'Exportation, c'est un défi pour tous, mais on avait peu d'interventions pour supporter les entreprises à l'exportation il y a deux ans et on a pu accompagner 30 entreprises cette année. Donc pour nous, c'est un grand pas et pour la région, ce sont de très bonnes nouvelles également , détaille la responsable.

Dans son plan stratégique, la Société d'État veut aussi aider les entreprises dans leurs efforts de transition vers une économie verte.

Lydia Paré précise par ailleurs qu'IQ peut aussi accompagner les promoteurs des projets de zone d'innovation.

D'ailleurs, deux projets sont sur la table, un de Val-d'Or et l'autre de Rouyn-Noranda.