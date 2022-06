Craintes d’un nouveau glissement de terrain : Saguenay demande l’état d’urgence

La mairesse de Saguenay Julie Dufour et la ministre responsable de la région Andrée Laforest ont fait le point au lendemain d'un ordre d'évacuation qui a forcé les occupants de 53 résidences supplémentaires à quitter le secteur où une maison a été emportée lundi.

Ces évacuations s’ajoutent aux 24 résidences qui ont été évacuées plus tôt cette semaine. Plus tôt en avant-midi, les autorités ont rencontré les sinistrés au Théâtre du Palais municipal de La Baie.

La mairesse Julie Dufour a indiqué que Saguenay avait déposé une demande auprès de Québec afin que l’état d’urgence soit décrété dans le périmètre visé par l’évacuation.

Des rencontres ont eu lieu à 10 h dimanche matin entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le ministère des Transports et le ministère de la Sécurité publique, a indiqué la ministre Andrée Laforest, qui est également ministre des Affaires municipales.

Il revient à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, de signer un décret afin de déclarer l’état d’urgence, a précisé la ministre.

La mairesse Julie Dufour a tenu à rassurer la population, alors que les autorités ont affirmé samedi soir que l’état du sol à cet endroit était comparable à celui qui a causé le glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney, en 1971, qui avait coûté la vie à 31 personnes.

« Il faut faire attention, ce n’est pas la grosseur du glissement de terrain, on ne peut le comparer que seulement en termes de géologie. On peut parler du même système, mais il ne faut pas effrayer non plus les gens. »