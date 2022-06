Inspiré par David Goudreault, un jeune poète de 13 ans lance son premier recueil

Il y a à peine six mois, l’élève de 6e année à l’école Sainte-Flore ignorait tout de l’art poétique. Son enseignant, Dominic Boisvert raconte que David Goudreault a fait un petit spectacle aux élèves, il est monté sur son bureau et leur a fait une démonstration de poésie. Ç’a été un déclic pour Micheal Angel. Dans les jours qui ont suivi la rencontre avec David, il a écrit quelques poèmes dans son petit calepin [...]. Puis, il m’a montré ça le lundi suivant.

Prenant la pleine mesure de son talent, l’enseignant et l’écrivain l’ont encouragé à en faire un recueil.

« Écoute, Michael c'est un talent incroyable. C'est le petit Rimbaud de la Mauricie. Passer d'un élève qui déteste le français, avec des difficultés, à un élève qui rayonne, qui mobilise la classe autour de ses textes, qui sort un livre, c'est énorme. » — Une citation de David Goudreault, écrivain, poète et slameur

Pour le jeune poète, écrire est un geste libérateur. Il y raconte les difficultés qu’il éprouve et il y trouve une manière de se défaire de sa colère. Ça me fait beaucoup de plaisir parce qu'après je sens que je n'ai plus cette colère en moi.

Chargement de l’image Le recueil intitulé Sortir de sa caverne compte une vingtaine de poèmes. Photo : Radio-Canada

Pour David Goudreault, l’histoire de Michael est une manifestation poignante du pouvoir de la poésie. En fait, la poésie et même l'art de façon plus large, c'est parfois un élément qui va raccrocher des jeunes à l’école, notamment les p’tits gars. Donc, quand on invite des poètes en classe, quand on invite des artistes même en art visuel, on ouvre des portes dans l’esprit des jeunes.

L’enseignant promet que la poésie demeurera présente tout au long de la prochaine année scolaire. Parce que c'est facile. Ça peut prendre cinq minutes sur le coin d'une feuille, sur ton bureau, dans le coin de ton cahier de mathématiques.

À l’heure des vacances scolaires, Micheal Angel conservera tout de même son calepin tout près au cas où frapperait l'inspiration. Il y a des fois où je fais des poèmes dans ma tête, mais je n'ai pas mon carnet. Je me dis que je suis toujours un peu en train d'écrire.

Avec les informations de Jacob Côté