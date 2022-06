Possible sommet des niveaux d’eau à venir dans le Nord-Ouest, croit un expert

Heureusement, on n’a pas vu en juin le genre de précipitations record que l’on a subies en avril et en mai dans la région , affirme Matthew DeWolfe, ingénieur en chef de la Commission de contrôle du lac des Bois, une entité qui régularise les niveaux d’eau du lac des Bois et du lac Seul.

Nous avons parfois eu des orages de grande intensité dans la région, mais ces phénomènes étaient très isolés , précise-t-il.

Selon Matthew DeWolfe, les prévisions météorologiques pour les sept à 10 prochains jours sont principalement un temps plus chaud et plus sec, ce qui pourrait faire en sorte que les niveaux d'eau atteindront leur maximum d'ici la fin juin, puis commenceront à baisser.

Bien que la Commission se concentre sur le lac des Bois et le lac Seul en particulier, Matthew DeWolfe remarque que l’ensemble du bassin versant est affecté par des niveaux élevés d’eau et d’inondations.

Par exemple, le niveau d’eau du lac à la Pluie a battu un record datant de 1950. Le lac des Bois n’a quant à lui pas battu son propre record, également établi en 1950, mais les niveaux d’eau de cette année sont les plus élevés depuis cette date.

Ainsi, même si les niveaux d’eau atteignent leur sommet d’ici la fin du mois, Matthew DeWolfe indique qu’il faudra du temps pour que les niveaux reviennent à la normale. Il explique que les niveaux d’eau ont tendance à mettre autant de temps à baisser qu’à monter.

Il a fallu un mois pour que les niveaux atteignent leur sommet, ainsi il faudra probablement trois à quatre semaines de temps chaud et sec menant à de l'évaporation'', dit-il. Je serai surpris si nous constatons un retour à des niveaux normaux d’eau des lacs avant la fin juillet.

D’ailleurs, Matthew DeWolfe a déclaré que les barrages dans la région de Kenora ont été largement ouverts pendant des semaines, et qu'il n'y a pas d'autres mesures que la Commission peut prendre pour réduire les niveaux du lac des Bois.

Au moins, dit-il, aucun dommage aux barrages n'a été signalé.

Les barrages tiennent le coup, d'après les rapports des responsables des barrages, se réjouit l’ingénieur en chef. Les différentes commissions impliquées sont en communication constante avec les responsables des barrages. On ne s’inquiète donc pas à ce sujet.

Cela dit, les barrages sont définitivement mis à l'épreuve. Pour beaucoup d’entre eux, il s'agit de conditions qui n'ont jamais été vues, ou qui n’ont pas été vues depuis de nombreuses années, mais tout fonctionne bien , se réjouit Matthew DeWolfe.

Toujours des inondations à Fort Frances

Une municipalité particulièrement touchée par les niveaux élevés d’eau est Fort Frances.

L’endroit le plus touché ici à Fort Frances est notre secteur riverain, indique sa mairesse June Caul. Je dirais que les trois quarts de la rue Front sont au niveau de l’eau de la rivière.

L’eau a complètement recouvert les routes, ajoute-t-elle. Il n’y a pas de maisons sur le côté sud de cette rue parce que la rivière est juste là. Mais sur le côté nord de la rue, nous avons beaucoup de sacs de sable sur les propriétés des gens pour essayer d'empêcher l'eau de pénétrer dans leurs sous-sols.

La mairesse souligne que la section inondée est complètement fermée à la circulation des véhicules et des piétons.

June Caul indique que les secteurs de Point Park et Seven Oaks sont également inondés, ce qui a amené la ville à annuler les célébrations de la fête du Canada et les feux d'artifice cette année.

Des réparations ont également dû être effectuées sur une voie ferrée, car de l'eau ruisselait sous les rails, rapporte-t-elle.

La mairesse affirme que la municipalité envisage d'apporter des améliorations à ses infrastructures afin d'atténuer les risques d'inondations futures, même si l'étendue des dommages causés par l'inondation actuelle ne sera pas connue avant que les eaux ne se retirent.

D’ici là, dit-elle, certaines routes devront être réparées et que certaines zones du littoral devront être construites.