L’église de Saint-Édouard-de-Fabre sera démolie

Le bâtiment construit en 1912 a été acheté par la municipalité en 2012.

L'édifice fermé en 2019 était tombé en désuétude et les coûts de réparation et d'entretien étaient trop élevés.

Il y a une dizaine de jours, une vente aux enchères de plusieurs objets de collection a été organisée sur place.

Le maire Mario Drouin affirme qu'il n’y avait plus rien à faire pour sauver la construction.

Il n’y a plus rien de bon, la fondation n’est plus bonne, la toiture et le chauffage aussi. Si on perd ce bâtiment-là, un des premiers bâtiments [du village], je crois, c'est sûr que c'est une grosse valeur qu'on va perdre au point de vue sentimentale. Au point de vue occupation, il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'occupait. On est rendu là, il faut démolir et on n'est pas la seule municipalité au Québec , dit-il.

Dans une résolution du 28 mars dernier, le conseil municipal a insisté sur la nécessité de préserver quelques éléments architecturaux à valeur patrimoniale [...] dans la mesure où il serait techniquement possible de le faire.

Il faut aller de l'avant et on a un autre projet pour remplacer l'église. Mais c'est trop vite pour dire c'est quoi le projet, mais on vise un petit projet à la place. On va donner suite l'année prochaine si on arrive à démolir cette année parce que ça prend des autorisations pour démolir , ajoute le maire.

Selon Mario Drouin, les coûts pour la démolition seront assez dispendieux.