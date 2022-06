Nouvelles évacuations à La Baie : plusieurs sinistrés sous le choc

Saguenay a ordonné l’évacuation de 53 résidences supplémentaires samedi soir, après avoir reçu les recommandations du ministère des Transports et de la firme Englobe, qui ont effectué des analyses plus tôt cette semaine.

Les sinistrés avaient jusqu’à ce matin, 7 h, pour évacuer leur résidence et quitter les lieux en apportant avec eux le plus de matériel possible.

L’évacuation pourrait durer plusieurs semaines, ou encore des mois, ont prévenu les autorités municipales samedi, lors d’un point de presse tenu vers 21 h. Elles craignent qu’un nouveau glissement de terrain se produise dans le secteur.

Chargement de l’image Le périmètre visé par l'avis d'évacuation se trouve dans le secteur de la 8e et de la 9e avenue à La Baie. Photo : Avec l'autorisation de la Ville de Saguenay

Les conditions du sol à cet endroit sont comparées à celles de la tragédie qui avait coûté la vie à plusieurs personnes, en 1971, dans le glissement de terrain qui avait emporté une partie de la municipalité de Saint-Jean-Vianney.

Vingt-quatre résidences avaient été évacuées la semaine dernière à la suite du décrochement d’un talus survenu dans le secteur de la 8e et de la 9e avenue lundi soir. Au total, 76 familles sont touchées, a indiqué la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Plusieurs des sinistrés ont reçu l’ordre d’évacuation vers 22 h ou encore à 22 h 30.

On dirait que c’est pas réel, je n'arrêtais pas de dire aux pompiers de s’en aller, que je ne déménagerais pas, mais il paraît qu’il faut que je m’en aille , a partagé une sinistrée, Yolande Tremblay, samedi soir, alors qu’elle ramassait ses effets personnels.

« C’est difficile de tout quitter rapidement, sans savoir où aller, sans savoir où je vais aller après. Je n'irai pas rester chez ma soeur pendant un an ou deux mois, trois mois. C’est difficile, j’ai 66 ans et je ne pensais jamais que ça m’arriverait. » — Une citation de Yolande Tremblay, sinistrée

Chargement de l’image Yolande Tremblay fait partie des sinistrés. Elle ramassait ses effets personnels, samedi soir, après avoir reçu l'ordre d'évacuer d'urgence. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

D’autres personnes rencontrées ce matin se disaient surprises d’avoir dû quitter si vite leur demeure. Honnêtement, je ne m’y attendais pas du tout , a partagé un sinistré.

L’homme, qui demeure non loin de la résidence emportée lundi, n’avait pas eu conscience du glissement de terrain le soir des événements.

À ce moment-là, j’étais dans le sous-sol chez nous, j'ai même pas entendu zéro vibration , a-t-il ajouté.

Chargement de l’image La scène du glissement de terrain telle qu'elle était jeudi, trois jours après le décrochage du talus. Photo : Gracieuseté Jonathan Ouellette

Les événements rappellent de mauvais souvenirs à plusieurs personnes du secteur, alors que La Baie avait été durement frappée par les inondations du déluge du Saguenay en 1996, a indiqué le député du secteur, François Tremblay.

« On a des références ici avec Saint-Jean-Vianney, dans les années 70, il y a eu le déluge aussi. Mais je pense qu’il faut quand même aussi être rassurant. La Ville est sur le terrain, présentement. Il y a un déploiement, il y a des analyses qui se font. » — Une citation de François Tremblay, député de Dubuc

Accompagner les sinistrés

Les autorités sont à pied d’oeuvre afin de soutenir les sinistrés, a assuré la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, en entrevue dimanche matin.

Le Centre des sports Jean-Claude Tremblay a été converti samedi soir en centre d’hébergement d’urgence afin d’accueillir les sinistrés qui voulaient y passer la nuit.

« La priorité numéro 1 de cette ville, c’est de les accompagner. Ce matin, on va les rencontrer et il n’y a personne qui va être laissé seul. On comprend d’autant plus dans le contexte actuel du taux d'inoccupation de nos logements qui est extrêmement bas, c’est extrêmement difficile de loger tout le monde, mais on les accompagne. » — Une citation de Julie Dufour, mairesse de Saguenay

La mairesse ne pouvait préciser combien de personnes sont touchées au total par l’avis d’évacuation. Cette information sera connue plus tard en matinée.

Est-ce qu’il y a des gens qui vont préférer aller au camping ou au chalet? Mais quand on va avoir le nombre de gens qui ont besoin de logements, c’est là [qu'on va le savoir]. Mais on est déjà sur le travail , a indiqué Mme Dufour.

Chargement de l’image La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a assuré lors d'un point de presse tenu avec les autorités municipales, samedi soir, que tout serait fait pour soutenir les sinistrés. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Les autorités municipales tiendront un point de presse qui est attendu à midi. Les citoyens touchés seront rencontrés vers 10 h.

La Croix-Rouge se trouve également à La Baie afin de venir en aide aux sinistrés.

Selon l'ingénieur Mohammad Hosseini, des précautions devraient être prises dans les zones sensibles aux glissements de terrain.

Il faut établir, vraiment, un comité d’experts pour agir pour que ce genre de glissement de terrain ne se produise plus. [Au moins], qu’on ne donne pas de permis pour construction dans les zones qui sont propices aux glissements de terrain , a-t-il affirmé.

Plus de détails à venir

Avec les informations de Philippe L’Heureux et de Flavie Villeneuve