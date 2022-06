Une course de boites à savon pour la fête des Pères à St-Eugène-de-Guigues

L'événement qui est de retour cette année en grande pompe est organisé par le Groupe Image, une ressource d’aide et d’hébergement pour les hommes et les pères de l'Abitibi-Témiscamingue.

Il y aura des jeux gonflables, du maquillage, un mur d'escalade et aussi la fameuse course de boîtes à savon pour célébrer la paternité.

Le directeur du groupe Image Tommy Cousineau s'attend à ce que l'événement attire des dizaines de personnes et offre plus de visibilité à son organisme.

Pour nous c'est une Semaine nationale de la paternité. On termine cette activité-là lors de la fête des Pères. On trouve ça important de pouvoir célébrer la paternité. C'est rare qu'on prenne ce temps-là pour dire aux papas qu'ils sont bien importants dans la vie de leurs enfants. On veut avoir de plus en plus de papas impliqués auprès de leurs enfants, les papas qui viennent aussi dans notre service d'aide. Donc c'est un double sens, c'est-à-dire qu'on a une belle visibilité lors de cet événement là et en même temps, on leur offre la chance de bien s'amuser avec leurs enfants , explique Tommy Cousineau.

L'année passée, l'organisme est venu en aide à une centaine d'hommes, des pères en majorité dans un contexte de séparation.

Actuellement, le groupe se concentre sur le développement d'un nouveau point de service à Rouyn-Noranda.